39 Millionen Euro will Dresden in diesem Jahr in seine Straßen investieren. Nicht genug, warnt Straßen- und Tiefbauamtsleiter Robert Franke. Die Stadt müsse künftig eine deutliche Schippe drauflegen, wenn sie Substanzverlust abwenden will. Zumal die richtig dicken Brocken im Straßenbau noch bevorstehen.