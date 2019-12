Traditionsgeschäft Eisen-Feustel in Dresden bekommt einen neuen Inhaber

Dresden

Das Regal ist schon fast in der Wand verankert, nur eine einzige Schraube fehlt noch. Und genau die lässt sich nirgends auftreiben. Was tun? Wer in der Neustadt lebt, findet in solchen und anderen kleinen Notlagen Hilfe um die Ecke: Seit fast 100 Jahren gibt es das Geschäft Eisen-Feustel an der Bautzner Straße gegenüber vom Pferdekopfbrunnen.

Schrauben, Rat und Hilfe

Das Original ist nicht wegzudenken aus dem Kiez-Leben, denn in dem kleinen Laden bekommen Kunden vom Heimwerkerbedarf über Haushaltswaren von guter Qualität bis hin zum Gartenwerkzeug fast alles. Erstaunlich bei der winzigen Ladenfläche. Das Geheimnis: Das Lager hinter den Kulissen bietet dreimal so viel Fläche wie der Verkaufsraum. Die langen Regale dort sind bis unter die Decke mit Waren gefüllt.

Quelle: Anja Schneider

Lothar Ollendorf führt den Laden seit 20 Jahren. Er bietet Kunden nicht nur das breite Sortiment, sondern auch immer Rat und Hilfe, wenn sie nicht weiterwissen. 1998 übernahm er das Geschäft von den zwei Schwestern Christine und Erica Reinhold. Nun, findet er, ist es auch für ihn an der Zeit, in Rente zu gehen. Ein Leben ohne Eisen-Feustel müssen die Neustädter indes nicht fürchten. Denn mit Thomas Haaß steht schon ein Nachfolger bereit.

Glühwein und Kekse zum Abschied

Kennengelernt haben sich die beiden in der Nachbarschaft. Thomas Haaß ist gelernter Orgelbauer und studierter Architekt, verfügt also über handwerkliches Können und Erfahrung. Am Namen des Traditionsgeschäfts will er nichts ändern. Auch das Sortiment soll so breit bleiben – und noch erweitert werden: Künftig können Erwachsene hier auch Produkte kaufen, die Kinder ans Heimwerken heranführensollen. Außerdem soll Eisen-Feustel für Kunden künftig besser erreichbar sein. Thomas Haaß will Anfragen über den Nachrichtendienst WhatsApp beantworten.

Lothar Ollendorf hat das Traditionsgeschäft als „Helfer um die Ecke“ gern weiterbetrieben. Doch nach den vielen Tagen, in denen er von früh bis spät im Laden stehen musste, freut er sich nun auf Freizeit. Wer ihm ade sagen und mit Thomas Haaß das neue Gesicht kennenlernen möchte, sollte sich am 21. Dezember zwischen 9 und 13 Uhr im Geschäft einfinden. Dann gibt es Glühwein und Kekse für alle – egal ob treue Kunden oder neue Gesichter.

Hier geht’s zur Website von Eisen-Feustel – mit Geschichte und Sortiment

Von Anja Schneider