Tradition ohne Häubchen: Zwei Dresdnerinnen werden Diakonissen

Dresden

Schwester Esther Selle wäre die jüngste und letzte Dresdner Diakonisse gewesen. 1994, als sich die 1961 Geborene nach achtjähriger Probezeit einsegnen ließ, waren sie 111 Diakonissen in Dresden. Sieben Jahre später, als sie Oberin des Dresdner Diakonissenhauses wurde, noch etwa 80.

Damals, bei der Gründung 1844, waren zwei Diakonissenschwestern der Kaiserswerther Diakonie die ersten, die Kranke pflegten. Weit über hundert Jahre prägten die Diakonissen Praxis und Geist des Hauses. Doch schon Ende der 1970er Jahre befanden sie sich auf dem Wege zur Minderheit.

Nur noch drei Schwestern im aktiven Dienst

Heute sind dunkelblaue Tracht und weißes Häubchen immer seltener zu sehen. Die älteste Diakonisse könnte im Oktober hundert werden, viele sind hoch betagt, arbeiten ehrenamtlich, drei stehen noch im aktiven Dienst, wie Oberin Esther Selle sagt.

Frauen, die ihrer Berufung zur Diakonisse folgten, entschieden sich, auf eine eigene Familie zu verzichten und bekamen ein Taschengeld. Und sie verpflichteten sich, dort zu arbeiten, wo man sie brauchte – „Sendungsbereitschaft“ nennen sie das. Darin orientierten sie sich an den drei der Bibel entstammenden „Evangelischen Räten“ – Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam.

Als „Urmutter“ der Diakonissen gilt jene Schwester Phöbe in Kenchreä bei Korinth, die der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer erwähnt. Nach diesem urchristlichen Vorbild gründete der Pastor Theodor Fliedner 1836 in Kaiserswerth (Düsseldorf) eine evangelische Frauengemeinschaft für die Gesundheitsfürsorge.

Das Wichtigste über Diakonissen Begriff: Diakonisse ist die weibliche Form des altgriechischen Wortes „diakonos“, was Diener oder Knecht bedeutet; traditionell lebte und diente eine Diakonisse in einer evangelischen Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft, einer Schwesterngemeinschaft Ursprung: zurück geht das Amt auf die christliche Urgemeinde; einen Hinweis findet man in der Bibel im Brief des Apostels Paulus an die Römer im 16. Kapitel („Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchreä ist“) Grundsätze: ähnlich wie die meisten Ordensgemeinschaften orientierten sich Diakonissen an den drei „Evangelischen Räten“ Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam; das sind Empfehlungen, die Jesus nach dem Bericht des Matthäusevangeliums (im 19. und 20. Kapitel) Menschen gab, die „vollkommen“ sein wollten; seit dem 12. Jahrhundert bildeten sie den Kern von Ordensgelübden für alle, die ein gottgeweihtes Leben führen wollten Geschichte: der evangelische Pastor Theodor Fliedner (1800-1864) und seine Ehefrau Caroline (1811-1892) organisierten in Kaiserswerth (heute Ortsteil von Düsseldorf) den Dienst von Diakonissen nach dem Vorbild der ersten christlichen Gemeinden; er schrieb Richtlinien fest, die ihren Tagesablauf strukturierten; in der Schwesterntracht für sie (dunkelblaues, graues oder schwarzes Kleid, Schürze, weiße Haube) orientierte er sich an der Kleidung verheirateter Bürgersfrauen Anfang des 19. Jahrhunderts; sie konnten so unabhängig von einem Ehemann und mit gesichertem bescheidenen Lebensunterhalt eine sinnvolle Arbeit im Sinne christlicher Nächstenliebe tun Dresden: 1844 gründeten Frauen wie Ulrike von Leipziger, Wilhelmine von Bause, Gräfin Louise Charlotte Hohenthal, Ida Thode und weitere die Dresdner Diakonissenanstalt; die ersten dort beschäftigten Diakonissen kamen aus dem Diakonissenhaus Kaiserswerth Gemeinschaft: Mitglieder der 2007 als Zusammenschluss von drei existierenden gegründeten Diakonischen Gemeinschaft sind unverheiratete Diakonissen, ledige oder verheiratete Frauen und Männer, die in der Diakonissenanstalt arbeiten und deren Angehörige; sie feiern regelmäßig gemeinsame Gottesdienste, Andachten, beten füreinander, zahlen einen Teil ihres Einkommens in die Gemeinschaftskasse, leihen der Gemeinschaft Privatbesitz wie Räume oder Auto, feiern miteinander und stehen einander in Notfällen bei Zeichen: Erkennungszeichen ist eine Brosche oder Kette mit Anhänger, auf dem zwei stilisierte Figuren sich einander zuwenden, verbunden durch ein Kreuz; das Logo symbolisiert den Leitsatz „Zuwendung leben“

Inzwischen hätten sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert, sagt Oberin Esther Selle. Berufstätigkeit und Familie seien für Frauen längst miteinander vereinbar. Über kurz oder lang wäre die an die traditionellen Regeln gebundene Bezeichnung Diakonisse verschwunden, samt Tracht, die seit 2003 durch dunkelblaues oder schwarzes Kostüm ersetzt wurde.

Dennoch wird es demnächst erstmals seit Jahrzehnten wieder zwei Diakonissen in Dresden geben – anders, auch äußerlich, ohne Tracht und weißes Häubchen. Die zwei Schwestern Sylvia Bommert und Elisabeth Rau werden am 6. Juni in der Kirche des Diakonissenhauses von Rektor Stephan Siegmund eingesegnet.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In anderen Einrichtungen der Diakonie gibt es bereits die „Diakonisse neuer Form“, beispielsweise in Witten, Speyer oder Dessau. Voraussetzung für eine Diakonisse sei nun nicht mehr die Lebensform, sondern die theologische Ausbildung, erläutert Esther Selle. Die beiden Frauen haben eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zur Diakonin in Moritzburg absolviert.

„Die Einsegnung ist Bestätigung für meinen Weg“, sagt Schwester Sylvia. Sie ist Jahrgang 1963, stammt aus Wolfen, ist zwar getauft, wuchs aber mit atheistischer Erziehung in einem Heim auf. „Bis zwölf wusste ich nichts von Kirche“, erzählt sie. Erst als Jugendliche fand sie dazu und begann ihre Ausbildung im Diakonissenhaus in Halle. 1991 kam sie nach Dresden. Seit 2008 leitet die ohne Familie lebende Frau das Gästehaus der Diakonissenanstalt.

Mehrfach hat sie Schwerkranke begleitet, die starben, auch jüngere, wie sie erzählt. Das auszuhalten, dabei habe ihr der Glaube geholfen. „Für den Abschied von Angehörigen und Personal von einem gestorbenen Menschen haben wir ein Ritual entwickelt, mit Gebet und Kerzen – für alle, auch, wenn sie nicht in der Kirche sind.“ Die geistliche Seite ihres Berufes sei ihr wichtig, sagt Schwester Sylvia. Und das Miteinander in einer Gemeinschaft, für die sie mit ihren theologischen Kenntnissen nun zum Beispiel Andachten oder Gottesdienste leiten darf.

Gemeinschaft und Verbindlichkeit

Dieser Wechsel von Arbeit und Gebet sei auch ihr etwas Wesentliches, sagt Oberin Esther Selle. „Auch, dass ich diese Gemeinschaft von Menschen um mich weiß, die treu und regelmäßig für mich beten.“

Schwester Elisabeth Rau ist 1959 in einer Meißner Pfarrersfamilie geboren. Als sie Krankenschwester lernte, sei sie fasziniert gewesen von der Gemeinschaft der Diakonissen. „Aber ich wollte Familie“, erzählt sie. Sie arbeitete als evangelische Gemeindeschwester in Eisenach, heiratete, bekam vier Kinder. Nach der Trennung von ihrem Mann zog sie mit zwei Kindern nach Dresden. Heute leitet sie das Altenzentrum Schwanenhaus. Seit ihre Ehe zerbrach, habe sie besonders intensiv nach einer Gemeinschaft gesucht, erzählt sie. Und nach Verbindlichkeit. „2009 war es, ich habe in Bachs Johannespassion mitgesungen, da spürte ich: Ich möchte verbindlich dazugehören.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ihre Gemeinschaft – identitätsstiftender geistiger Kern des Diakonissenhauses – hat sich verändert. Noch zu Beginn der Zweitausender existierten drei: die Diakonissenschwesternschaft, die Diakonische Schwestern- und Bruderschaft, der auch verheiratete Frauen und Männer angehörten, sowie die nach 1990 gegründete Evangelische Mitarbeitergruppe, die auch Angehörige mit einbezieht. 2007 haben sie sich zur Diakonischen Gemeinschaft zusammengeschlossen. Für Oberin Esther Selle ist diese Ausdruck dafür, dass nun verschiedene Lebensformen gleichberechtigt nebeneinander existieren. „Jeder Weg ist wertvoll.“

Von Tomas Gärtner