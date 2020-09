Dresden

„Ein guter Sommer in einem schwierigem Jahr“. So bilanzierten Dresden und das Elbland die diesjährigen Tourismuszahlen. Sogar die Prognosen aus dem Frühjahr seien übertroffen worden. Aussagen, denen Johannes Lohmeyer, Vorsitzender des Tourismusverbands Dresden, nicht zustimmen kann. Im Interview erklärt er die Gründe.

Johannes Lohmeyer Quelle: Anja Schneider/Archiv

Herr Lohmeyer, die Dresden Marketing GmbH bezeichnete den Coronasommer in Bezug auf die Tourismusbilanz als „guten Sommer in einem schwierigen Jahr“. Was halten Sie als Vorsitzender des Tourismusverbandes Dresden von diesem Fazit?

Zu einer solchen Jubelarie gibt es nicht den geringsten Anlass. Übernachtungsrückgänge von 70, 50 und 20 Prozent als Zeichen eines „guten Sommers“ zu werten, halten wir für eine durchaus steile These. Ich betreibe selber zwei Hotels in Dresden und wir sehen, was diese Zahlen bedeuten. Da lassen sich nicht einmal die laufenden Ausgaben decken, geschweige denn die massiven Verluste aus dem zweiten Quartal auffangen.

Welche Befürchtung haben Sie?

Dass viele Hotels vor dem Aus stehen. Es mussten ja bereits mehrere Häuser schließen. In Dresden sind 25.000 Beschäftigte vom Tourismus abhängig. Deren Arbeitsplätze sind alle bedroht. Welche davon wegfallen, ist die Frage. Wir rechnen deutschlandweit mit einer Marktbereinigung von 30 bis 40 Prozent.

Geschäftsreisesegment nahezu vollständig weggebrochen

Dabei steht die Landeshauptstadt laut Dresden Marketing mit einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von 54,3 Prozent auf Rang 1 unter den deutschen Großstädten. Ein Grund zur Hoffnung?

Nicht wirklich. Fakt ist, dass das Geschäftsreisesegment nahezu vollständig weggebrochen ist. Derzeit kommen fast ausschließlich Inlandstouristen nach Dresden. Wenn die Hauptreisezeit vorbei ist, wird es einen massiven Einbruch geben. Dass der Bereich der Messen, Kongresse und Seminare wieder in Schwung kommt, ist aktuell nicht zu erkennen. Heißt: Nur zu touristischen Reisezeiten wird es ein halbwegs vernünftiges Geschäft geben. Aber das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf den kommenden Herbst und Winter?

Unsere Hoffnung, wenigstens zur umsatzstärksten Zeit im Dezember wieder etwas aufzuholen, schwindet von Tag zu Tag mehr. Ich hätte mir ein zusätzliches Striezelmarkt-Wochenende für die Branche gewünscht. Und wenn man jetzt allen Ernstes über eine Maskenpflicht auf den Märkten diskutiert, die überwiegend aus Essen und Trinken bestehen, fehlt mir einfach das Verständnis. Mit solchen absurden Vorschlägen wird das Weihnachtsgeschäft systematisch zerredet.

„Wenn Politik nicht endlich einlenkt, sehe ich schwarz“

Was wünschen Sie sich stattdessen?

Dass man abwartet, bis der Freistaat seine Auflagen konkretisiert. Und ich würde mir wünschen, dass die Stadt gemeinsam mit den Marktbetreibern ein Konzept erarbeitet und erst dann damit an die Öffentlichkeit geht. Stattdessen kommen jeden Tag neue Vorschläge. Ich habe beinahe den Eindruck, dass man sich nicht traut, die Weihnachtsmärkte abzusagen und die Betreiber so lange nervt, bis diese von alleine aufgeben.

Fühlen Sie sich in der Tourismusbranche vergessen von der Politik?

Durchaus. Das ist nicht nur mein persönlicher Eindruck, sondern auch der von vielen Kollegen und Mitgliedern des Verbandes. Die Stimmung gegenüber der Stadt ist aktuell – sagen wir – nicht gerade freundlich. Wenn die Politik nicht endlich einlenkt und Dresdens Tourismus stärker unterstützt, sehe ich schwarz für einen großen Teil unserer Branche.

Von Laura Catoni