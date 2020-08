An einem Dezemberabend fand die Dresdner Polizei unweit der Gleisschleife in Dresden-Prohlis einen toten Säugling. Die Mutter hatte das Neugeborene am Morgen abgelegt und erst Stunden später den genauen Ort bezeichnet. Nun klagt die Staatsanwaltschaft die 37-Jährige wegen Totschlags an.