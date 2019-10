Totes Baby von Niederau: Prozess gegen Mutter gestartet

Dresden/Meißen

Ein Auszubildender, der in Niederau bei Meißen mit der Reparatur eines Zaunes beschäftigt war, machte am 7. Dezember 2017 eine grausige Entdeckung. Auf einem Feld fand er am Mittag ein totes Baby. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen am Fundort nahe der Kirchstraße ein. Möglicherweise befand sich die Mutter auch in einer Notsituation. Doch der Großeinsatz mit mehreren Suchhunden und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

Eine Obduktion des toten Jungen ergab, dass er lebensfähig und termingerecht geboren worden war. Während die Anwohner um das tote Neugeborene trauerten und Kerzen und Kuscheltiere am Fundort ablegten, begann eine großangelegte Suche nach der Mutter. Die Polizei befragte rund 350 Personen, 20 Frauen gaben freiwillig eine DNA-Probe ab. Insgesamt gingen 37 Hinweise zu dem Fall ein – einer führte zu Nicole R. Am 8. Januar hatte man ihr eine DNA-Probe entnommen – am nächsten Tag wurde sie festgenommen.

Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen

Seit Mittwoch muss sich die 32-Jährige wegen Totschlags vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Die Melkerin hatte ihre Schwangerschaft vor ihrem Freund und dessen Familie verheimlicht, niemand hatte etwas bemerkt. Anfang Dezember 2017 brachte sie in ihrem Pkw einen Jungen zur Welt, wickelte den Säugling, der laut Staatsanwaltschaft lebte und schrie, in Handtücher und ließ ihn im kalten Dezember auf einem Acker zurück.

Sie werde eine Erklärung für ihre Mandantin abgeben, Nicole R. werde aber keine Fragen beantworten, erklärte die Verteidigerin und forderte gleichzeitig, die Öffentlichkeit auszuschließen. Dem Antrag wurde – wie häufig in letzter Zeit – stattgegeben. „Es könnten Dinge zur Sprache kommen, die die Angeklagte mental beeinträchtigen würden“, hieß es zur Begründung. Die Erklärung zur Tat, die Zeugenvernehmungen des Kindsvaters und von dessen Mutter als auch die der Chefermittlerin fanden hinter verschlossenen Türen statt.

Der Fundort des toten Baby in Niederau. Quelle: Roland Halkasch/Archiv

„Wir hätten das Kind doch großgezogen, das wusste sie auch“

Dabei gibt es sehr viele Fragen – auch für den Kindsvater. Er und die Angeklagte hatten sich im Februar 2017 kennengelernt, einige Monate später zog sie ins Haus seiner Familie. „Sie war sehr ruhig, wir kamen gut zusammen aus. Da wir beide im Schichtdienst arbeiteten, haben wir uns manchmal nur selten gesehen. Keinem von uns war aufgefallen, dass sie schwanger war“, erzählte er auf dem Gerichtsflur. „Ich sah damals auch den Hubschrauber kreisen und habe gehört, dass ein totes Baby gefunden worden war, aber ich habe das nicht mit uns in Verbindung gebracht.“

Die Tat kann er sich nicht erklären. „Ich weiß bis heute nicht, warum. Wir haben von ihr nie eine Antwort bekommen. Wir hätten das Kind doch großgezogen, das wusste sie auch“, so der 32-Jährige. Er hat seinem Sohn, den er nie kennenlernen durfte, einen Namen gegeben und den kleinen Leichnam beisetzen lassen. „Ich hoffe, sie bekommt ihre gerechte Strafe.“

Von Monika Löffler