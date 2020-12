Toter im Wald bei Priestewitz: Mord-Anklage wird in Dresden erhoben

Dresden

Am 19. Juni fand die Polizei in einem Waldstück bei Priestewitz die Leiche eines 38-Jährigen. Den Ermittlungen zufolge wurde dem Mann über mehrere Tage schwere Gewalt angetan. Nun sollen sich vier Beschuldigte, darunter die getrennt lebende Ehefrau des Opfers, in Dresden vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe: Versuchter Mord bzw. gemeinschaftlicher Mord und Beihilfe dazu.

Den Tatablauf stellt sich die Staatsanwaltschaft folgendermaßen vor: Das Verdächtigenquartett brachte das Opfer am Abend des 13. Juni in seine Gewalt und fuhr mit einem Auto zu dem Waldstück. Ziel sei es gewesen, das Opfer schwer zu verletzten und später zu töten. Dazu schlugen sie den Mann mit einem Tischbein und traten ihm gegen die Rippen.

Sie kehrten wiederholt zum Schwerverletzten zurück

Dann ließen sie den schwer Verletzten zunächst liegen. In den folgenden Tagen kehrten die Ehefrau und zwei der Beschuldigten wiederholt zu dem noch lebenden 38-Jährigen zurück, um ihn weiter heftig zu drangsalieren. Der 38-Jährige starb wahrscheinlich am 15. oder 16. Juni an seinen schweren Verletzungen. Der Gerichtsmediziner stellte unter anderem mehrere Knochenbrüche und ein Polytrauma fest.

Den vier Beschuldigten – die in Trennung lebende Frau, zwei 28 und 51 Jahre alte Männer und ein weitere 51-Jährige, die nur am 13. Juni an der Tat beteiligt gewesen sein soll – wird auch Habgier als Motiv vorgeworfen. Das Ziel sei der Erlös einer Sterbegeldversicherung gewesen. Alle vier befinden sich in Untersuchungshaft. Das Landgericht Dresden wird über die Zulassung der Anklage befinden.

