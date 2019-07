Dresden

Die Elbe hat am Freitagnachmittag eine tote Frau an der Freitreppe vor dem Schloss Pillnitz angespült. Das hat das Lagezentrum der Dresdner Polizei am Abend auf DNN-Anfrage bestätigt.

Identität wird geklärt

Nachdem ein Hinweisgeber gegen 17 Uhr die Leitstelle informiert hatte, bargen Feuerwehrleute die Tote aus dem Fluss. Derzeit sei die Polizei darum bemüht, die Identität und Herkunft der Frau sowie die Todesursache zu klären, hieß es aus dem Lagezentrum.

Von hw