Dresden

Das neue Schieferdach ist fertig, neue Fenster sind drin, draußen ist ein großer Teil des Gerüstes gefallen. Auch mit dem Innenausbau des historischen Torhauses an der Lingnerallee geht es voran. Viele Jahre stand das 1888 errichtete Gebäude leer und verfiel. Jetzt wird es restauriert, saniert, ausgebaut und für eine neue Nutzung fit gemacht.

Öffentliche Toiletten werden eingebaut

So werden in das Torhaus öffentliche Toiletten eingebaut. Das löst in dem Gebiet ein großes Problem und erfüllt eine langjährige Forderung von Stadtbezirksamt und Stadtbezirksbeiräten. Zumal sich in unmittelbarer Nachbarschaft der stark frequentierte Skaterpark befindet. Zudem solle ein Skaterverein das Objekt nutzen können und eine Ausleihmöglichkeit für Skates schaffen, hatte der scheidende Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain Anfang Mai gegenüber DNN erklärt.

Anzeige

Aber so einfach ist das mit dem Skaterverein offenbar nicht. Eine erste Ausschreibung jedenfalls brachte aus Sicht der Stadt keinen geeigneten Mieter. „Weil sich niemand auf die erste Ausschreibung vom Juni dieses Jahres beworben hatte, ruft das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung erneut gemeinnützige Vereine dazu auf, sich für die Betreibung eines Skate-Verleihs im Torhaus Lingnerallee zu bewerben. Angebotsfrist ist Donnerstag, 30. September 2020“, teilte die Stadt am 19. August mit.

Weitere DNN+ Artikel

Zwei Interessenten abgeblitzt

Ganz richtig ist das nicht. Denn es gab zwei Interessenten, wie dann einer Antwort des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung vom 27. August auf eine Anfrage der DNN zu entnehmen ist. Einer der beiden Bewerber war der Förderverein Dresden skate e.V.. Der organisiert seit 1998 das Dresdner Nachtskaten und sei seit 2013/2014 in die Planung „ Torhaus“ zeitweise eingebunden gewesen. „Einiges ist auf Vorschlag des Vereins in die Planung eingeflossen“, sagt Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Burkhardt. Doch nun ist der Verein abgeblitzt, weil der die Bedingungen der Ausschreibung nicht erfüllt.

„Die Anforderungen der Betreiberausschreibung waren im Vorfeld des EFRE- Förderprojektes mit verschiedenen Beteiligten definiert worden und entsprechen den Förderzielen des Projektes, welche vordergründig die soziale Belebung des Areals zum Förderzweck haben“, erklärt die Stadt, dass nur unter bestimmten Bedingungen die Fördergelder für das Torhaus fließen.

So stellt sich die Stadt auf der einen Seite vor, dass der künftige Mieter Skate-Ausrüstungen „kostenlos oder preisgünstig“ verleiht. Andererseits soll er für die 60 Quadratmeter, die für Verleih, Werkstatt und Lager zur Verfügung stehen, eine Miete von 300 Euro zuzüglich Nebenkosten zahlen.

Bei schlechtem Wetter ist Skaterbahn leer

CDU-Stadtbezirksbeirat Lutz Hoffmann und CDU-Stadtrat Mario Schmidt, die sich vor kurzem vor Ort ein Bild vom Fortgang der Arbeiten im Torhaus machten, hatten da so ihre Zweifel, ob ein Verein das stemmen kann.

„Ein Boarder oder aggressive Skater leiht sich keine Schutzausrüstung aus, das tun nur Inline Skater und die können das beim Nachtskaten tun“, argumentiert auch Hans-Jürgen Burkhardt vom Fördervereins Dresden skatet e. V. in einem Schreiben an die DNN.

„Ein ehrenamtlich geleiteter Verein, der auf Spenden von Sponsoren angewiesen ist, um das Dresdner Nachtskaten durchzuführen, soll das Torhaus stundenweise öffnen, und Materialien verleihen, und das möglichst über das ganze Jahr. Finanzielle Mittel für Material oder gar eine Planstelle, um die Öffnungszeiten wie gefordert zu realisieren, nur Schulterzucken, weil dieser Verein nicht in das Regelwerk der Förderung dieser Stadt reinpasst“, so Hans-Jürgen Burkhardt. Außerdem würde bei Regen oder ab Herbst bis zum Frühjahr fast niemand im Freien Inline Skates fahren. Damit sei eine Öffnung des Hauses „sinnlos“, macht der Vereinschef deutlich, dass die Ausschreibung aus seiner Sicht an der Realität vorbeigeht.

Fertigstellung Ende 2020

„Vielleicht können ja auch zwei Vereine die Räumlichkeiten nutzen“, wendet Stadtbezirksbeirat Lutz Hoffmann ein und will seine Kontakte in die Skaterszene nutzen, um die Ausschreibung dort bekannt zu machen.

Der Abschluss der Bauarbeiten am Torhaus soll noch 2020 erfolgen, damit die Nutzung ab Januar 2021 beginnen kann. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 444.000 Euro.

„Nach dem Fördermittelantrag vom September 2017 gingen wir von 384.388 Euro aus, davon 307.510 Euro Fördermittel “, heißt es aus dem Hochbauamt. Nach Anpassung der Kosten mit Baupreisindex 2019 hätten sich die Kosten erhöht. „Zur Sicherung der Differenz von 60.500 Euro wurden vom Stadtbezirk Altstadt 30.500 Euro und 30.000 Euro städtische Mittel zur Verfügung gestellt.“

Auch im umliegenden Blüherpark gibt es Veränderungen

Auch um das Torhaus – zwischen Blüherstraße, Lingnerallee, Hygienemuseum und dem gepflasterten Weg neben dem Torhaus – plant die Stadt Veränderungen. Der Nordteil des Blüherparkes soll mehr Bäume und Sträucher bekommen. Zudem werde das Wegesystem denkmalgerecht wiederhergestellt.

Blick in den nördlichen Teil des Blüherparkes zwischen Blüherstraße, Lingnerallee und Hygienemuseum. Quelle: Anja Schneider

Das Ganze sei ein Projekt, das mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) realisiert werde und befinde sich in der Ausschreibung, antwortet die Stadt auf eine Anfrage. „Die Baumaßnahme soll im IV. Quartal 2020 begonnen und im Juli 2021 abgeschlossen werden. Es steht eine Summe von 789.000 Euro zur Verfügung“, so das Amt für Stadtgrün.

Im Blüherpark habe sich einst eine künstlichen Ruine – ein Element der sentimentalen Gartenkunst aus dem Jahr 1782 – befunden, ergänzt das Amt für Stadtgrün. Diese Ruine habe einen antiken Charakter gehabt und einen versunkenen dorischen Tempel dargestellt. Anfang der 1960er Jahre wurde das Bauwerk gesprengt.

„Mit Unterstützung der Berufsausbildung des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienste erfolgten in den vergangenen Jahren Freilegungsarbeiten. Spolien – unter anderem Säulenfragmente, Teile einer Konche – konnten inzwischen verortet sowie das Umfeld durch die Firma Volker Ebert Garten- und Landschaftsgestaltung, Gartendenkmalpflege angeglichen werden. Die Arbeiten werden 2020 abgeschlossen“, so das Amt weiter. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt habe auch dieses Vorhaben finanziell unterstützt und zwar mit 20.000 Euro.

Von Catrin Steinbach