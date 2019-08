Dresden

Für über vier Millionen Euro hat das Technologieunternehmen „Topas“ an der Gasanstaltstraße einen Dreigeschosser angebaut, in dem Mechaniker, Elektroniker und Ingenieure nun auch größere und komplexere Prüfanlagen entwickeln und produzieren können.

Seit dem Baustart im Jahr 2017 ist die Belegschaft von 50 auf rund 70 gestiegen – darunter 26 Ingenieure. Der Umsatz wuchs um 30 Prozent auf zwölf Millionen Euro. „Durch Innovationen ist unsere Geschäftslage gut – trotz der Delle in der deutschen Autoindustrie“, sagt Topas-Chef Andreas Rudolph. Mit neuen Produkten habe das Unternehmen seine Kundenbasis im Klimaanlagen-Bau und in der Medizintechnik verbreitert. Auch die Auftragslage aus der Halbleiter- und Pharmaindustrie entwickele sich gut.

1991 als kleine Ingenieurfirma gegründet, ist Topas heute auf Staubpartikelzähler, Prüfstände, Aerosol-Generatoren und andere Analysetechnik für Filtersysteme spezialisiert. Prüfer rund um den Globus testen damit Filter für Autos und Schutzmasken, aber auch Reinräume in Chipfabriken und Pharmalaboren.

Eine der jüngsten Entwicklungen ist eine Entlade-Kammer, die elektrische Prüfungs-Schummeleien von Filterherstellern verhindert. „Wir sind auf dem Weltmarkt die einzigen, die solche Kammern verkaufen“, erzählt Rudolph. Entsprechend gefragt seien diese Dresdner Systeme, seit der Entladungstest zur internationalen Norm erhoben wurde. „Derartige Innovationen sind für uns die Wachstumstreiber.“

Hinzu komme eine organische Entwicklung, erklärt Rudolph: Stellte Topas anfangs vor allem einzelne Messgeräte, Aerosolgeneratoren und Teststände her, kombiniert das Unternehmen diese Komponenten nun auch zu kompletten Testlinien. Die Exportrate liegt bei 85 Prozent. Dresdner Technik ist in Europa, Japan und in den USA gefragt, aber auch in China, Südkorea und Indien.

Aus dieser Nachfrage heraus begann Rudolph vor zwei Jahren mit dem Anbau, für den der Freistaat eine Investitionsförderung zugesagt hatte. Doch schon bald gab es eine Überraschung: Der Erdboden war mit Teer von einem früheren Gaswerklager verseucht. „Die Landesdirektion Sachsen hat uns da glücklicherweise mit Fördermitteln unterstützt“, berichtet der 63-jährige Ingenieur. „Denn so eine Altlastenbeseitigung ist richtig teuer.“ Der Teer sei auch der Grund, warum der Anbau teurer wurde als geplant und erst Ende Juli, also über ein halbes Jahr später als gedacht, in Betrieb gehen konnte.

Mehr Infos: topas-gmbh.de

Von Heiko Weckbrodt