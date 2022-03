Top – die Wette gilt! So schmeckt’s im Alten Wettbüro Dresden

Dresden

Zwischen Albertplatz und dem Bahnhof Neustadt steht das Alte Wettbüro. Die denkmalgeschützte Villa wurde 1825 als Mietshaus errichtet und in den 90er Jahren tatsächlich zwischenzeitlich als Wettbüro genutzt, was wohl auch Inspiration für den heutigen Namen des Zweigeschossers gewesen sein dürfte. Als Altes Wettbüro wird die durchaus charmante Villa vielseitig gastronomisch bespielt, ist eine bekannte Adresse sowohl für heiße Partynächte als auch für Clubabende, Konzerte und laue Sommerabende im idyllischen Garten bei Speis und Trank. Zwar lässt der Sommer noch ein bisschen auf sich warten, das hält uns aber nicht ab von einem Indoor-Testbesuch im „Wetti“, wie der gemeine Neustädter gern verniedlichend abkürzt.

Im Alten Wettbüro wurde nur kurzzeitig gewettet, gebaut wurde die Villa 1825 als Mietshaus. Quelle: Anja Schneider

Wir haben reserviert und sind froh darüber, denn als wir am frühen Mittwochabend den Gastraum betreten, ist dieser bereits gut gefüllt. Das Ambiente versprüht gemütliches Kneipenflair, Schickimicki-Atmosphäre sucht man hier vergeblich – oder, wie wir: gar nicht. Von unserer Servicemitarbeiterin Linda werden wir herzlich begrüßt und an unseren Tisch geleitet, wo wir erstmal das in diesen Zeiten fast schon ungewohnt bunte Treiben um uns herum genießen. Und weil sich „begießen“ darauf so schön reimt, bestellen wir auf Geheiß der Begleitung zunächst eine Flasche „Roter Riesling“ (29 Euro für 0,75 Liter), um auf den Abend anzustoßen.

Speisekarte: knapp, aber an alle gedacht

Die derzeit im 14-Tage-Turnus wechselnde Speisekarte ist übersichtlich: Eine Suppe, ein satt machender Salat, ein Nudelgericht, zwei vegetarische Gerichte, eins mit Fisch und eins mit Fleisch. Außerdem gibt’s ein Kinderessen, aktuell Königsberger Klopse mit Erbsen-Kartoffelstampf (7,50 Euro), womit wirklich an alle gedacht wäre. Die Begleitung entscheidet sich sehr schnell für den „Salat Wettbüro“ mit Graupen, roter Bete, Edamame und karamellisiertem Ziegenkäse (9,90 Euro). Mein Blick springt in geradezu hektischer Aktivität flummiartig zwischen Fisch und Fleisch hin und her. Mit geschmorten Rinderbäckchen – sofern gut gemacht – kriegt man mich hinter fast jedem Ofen hervorgelockt, hier gibt es außerdem noch Rote-Bete-Kartoffelstampf, getrocknete Tomaten, geröstete Pastinake und mit Händlerschem Duroc-Schwein bardierten Romana dazu (21,90 Euro).

Fisch oder Fleisch? – Die Qual der Wahl

Das gebratene Skreifilet jedoch schickt sich an, dazwischen zu grät(sch)en und wirft Apfelwirsing, geräucherte Creme aus violetten Karotten, Artischocken, Maisschnitte und Dillschaum (22,90 Euro) in den Ring. Beide Gerichte haben den Spannungsbogen quasi raus. Wie um Himmels Willen man sich da entscheiden soll, wird auf der Karte leider nicht näher erläutert. Normalerweise würde ich den Schwarzen Peter jetzt einfach der Küche zuschieben und mich überraschen lassen, versuche es aber heute zunächst mit einer anderen Taktik. Auf Nachfrage löst sich das Dilemma schließlich wohlgefällig in zwei kleinere Gänge auf.

Gebratenes Skreifilet, diesmal auf getrüffeltem Aprikosenwirsing mit geräucherter Karottencreme, Artischocke und Maisschnitte. Quelle: Anja Schneider

Fisch und Salat begeistern

Zunächst erhalte ich also eine kleinere Portion Skrei (17 Euro), der Teller macht optisch mehr her als das eher szenige Ambiente vermuten lässt – und haut auch geschmacklich rein. Der Fisch ist kross gebraten und dabei wunderbar glasig, der krause Kohl passt toll zum süßlich-fruchtigen Apfel und auch Maisschnitte, Artischocke und Püree machen Spaß im Mund. Der Salatteller der Begleitung leuchtet indes üppig und farbenfroh zu mir herüber. Zu diversen Blattsalaten, Getreide und dem cremigen Ziegenkäse gibt es außerdem geröstetes Brot mit verschiedenen vegetarischen Aufstrichen. Ich kriege eine Gabel Salat zum Probieren, auch diese Kreation begeistert. Eine schöne Frische und ein sehr leckeres Dressing, das in genau richtiger Menge zum Einsatz kam – kommt in meine imaginäre Wiedervorlage, immerhin ist der Salat fester Bestandteil der Karte und variiert lediglich in Nuancen, so dass es nicht langweilig wird.

Langeweile lässt auch mein zweiter Gang (nun 16,50 Euro) nicht aufkommen. Das Rinderbäckchen wird im Weckglas serviert, was sehr praktisch ist, da sich die überaus leckere Soße so nach eigenem Gusto einsetzen lässt. Das Fleisch selbst ist grandios geschmort, zart und intensiv im Geschmack. Dass Salat auch warm eine tolle Sache sein kann, beweist eindrucksvoll der in knusprigen Speck gewandete Romano. Cremiges Püree aus Kartoffeln und Roter Bete, halbgetrocknete Kirschtomaten und das geröstete Wurzelgemüse bilden ein nahezu perfektes Gespann.

Geschmorte Rinderbäckchen auf Rote-Bete-Kartoffelstampf mit bardiertem Romana und gerösteter Pastinake. Quelle: Anja Schneider

Hochzufrieden – und obendrauf ein Dessert

Erneut bin ich positiv überrascht. Was denn nun besser war, will die Begleitung wissen. Zu einem eindeutigen Urteil fühle ich mich weiterhin nicht in der Lage, bin aber hochzufrieden mit meiner Wahl. Kurzerhand beschließen wir, uns noch ein Tiramisu (5,90 Euro) auf die Hüfte zu laden, denn Linda preist uns dieses gar zu verlockend an. Dass da tatsächlich Mascarpone drin sein soll, können wir ob seiner Leichtigkeit kaum glauben, wird auf Nachfrage aber aus der Küche bestätigt. Manch einem mag die Nachspeise vielleicht zu wenig süß und mächtig erscheinen, wir finden das aber gerade richtig so und können deswegen auch beim Dessert keinen Punkt abziehen. Wenngleich die Karte durchaus viel verspricht und sich mitunter recht ambitioniert liest – wir finden, das kann sie halten.

Steckbrief Restaurant Altes Wettbüro ■ Adresse: Antonstraße 8, 01097 Dresden, Telefon 0351/658 89 83 ■ Konzept: Klopse, Wagyu oder Zander – frisch, regional und saisonal ■ Extras: donnerstags und freitags Mittagstisch, Sommergarten ■ Geöffnet: montags bis mittwochs 17 bis 22 Uhr, donnerstags und freitags 12 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags 15 bis 22 Uhr ■ Preise: Hauptgerichte ab 9,90 Euro ■ Gesamtnote: (von max. zehn) 9,6, Essen: zehn (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: neun (20 Prozent) Ambiente: neun (20 Prozent) ■ Fazit: eine absolute Win-Win-Situation auf dem Teller

Von Kaddi Cutz