Dresden

Damals eine gefragte Wohngegend – im letzten Jahrzehnt der DDR: Prohliser Allee 31. Ein Neubaugebiet. Hochhäuser. Betonriegel an Betonriegel – so weit das Auge reicht. 1983 zieht in den siebzehnstöckigen Plattenbau Eva-Maria Sommer. Ihre Einraumwohnung hat 34 Quadratmeter, Küche und Bad. Miete: 36 Mark im Monat. Die Frau, zweite Hälfte dreißig, ist klein und drahtig. Die Alleinstehende hält sich von den zwölf anderen Parteien auf ihrer Etage fern. Die Witwe von gegenüber sucht gezielt Kontakt zu ihr. Aber die Neue geht ihr aus dem Weg.

„ Deutschlands Terroristin Nr. 1“

Tatsächlich heißt sie nicht Sommer, sondern Inge Viett. In der Bundesrepublik wird sie als Spitzenkraft der RAF gesucht. 100.000 Mark sind für ihre Ergreifung ausgesetzt. Überall im Westen ist auf Terroristen-Fahndungsplakaten ihr Foto zu sehen – in Bahnhöfen, Polizeiwachen und Rathäusern. Darunter in Großbuchstaben: „Vorsicht: Schusswaffen!“ „ Deutschlands Terroristin Nr. 1“, nennen sie Zeitungen.

Ein Stasi-Projekt. Als letzte von insgesamt zehn RAF-Aussteigern versteckt die MfS-„Terrorabwehr“ Viett in der DDR, beschafft ihre eine Stelle als Reprofotografin in der Großdruckerei „Völkerfreundschaft“ in Dresden-Pieschen.

Ein Fahndungsplakat der Polizei zeigt die Fahndungsfotos der damaligen RAF-Terroristen (v.r.n.l. und von oben nach unten) Susanne Albrecht, Christian Klar, Adelheid Schulz, Peter Juergen Boock, Friederike Krabbe, Freiherr Ekkehard von Seckendorff-Gudent, Christine Duemlein, Werner Bernhard Lotze, Ingrid Siepmann, Baptist-Ralf Friedrich, Silke Maier-Witt, Sigrid Sternebeck, Monika Helbing, Brigitte Mohnhaupt und Inge Viett. Quelle: DDP

Die Frau versucht sich möglichst unauffällig in den DDR-Alltag einzufädeln – nach fast vier Jahrzehnten Westsozialisation, einem davon im Untergrund. Prohlis ist ihre allerletzte Chance auf ein bürgerliches Leben. Nun steht die einstige Revoluzzerin jeden Morgen Punkt sechs vor ihrem Wohnblock an der Straßenbahnhaltestelle Otto-Grotewohl-Platz (heute: Jacob-Winter-Platz). „Die dreiviertel Stunde Fahrt kostet 15 Pfennig,“ stellt sie erstaunt fest. „So wenig, dass die Leute das Schwarzfahren unanständig finden. Wenn sie in die Straßenbahn einsteigen, halten sie ihre Monatskarte kurz hoch.“ Im Westen war sie, bis zu ihrem Abgang in den Untergrund, „aus reinem Protest gegen die hohen Fahrpreise nur schwarzgefahren.“

Die Schicht beginnt um 6.45 Uhr. In der Reproduktionsabteilung in der Riesaer Straße 32 steht sie in einem „Sammelsurium an uralten mechanischen und neuen halbautomatischen Zweiraumkameras“, blickt sie zurück. Erschrocken ist sie über die Ausstattung – „chemiezernagte Becken und Schalen, ausgetretene Fußböden, schäbige Möbel“ und den „schmucklosen Pausenraum“.

„Sie hatte etwas Geheimnisvolles“

Das Kollektiv beäugt sie mit Argusaugen. Angekündigt worden war sie als „Übersiedlerin“ aus dem Westen. Ein Novum. „Eine Ost-West-Heirat wäre noch ein plausibler Grund gewesen,“ ist Viett klar. „Aber eine Single-Frau Ende 30?“

Bei den strategischen Vorüberlegungen zu ihrer „Eintopfung“ in Dresden stand für sie und ihre Stasi-Betreuer fest, dass sie unmöglich als DDR-Bürgerin durchgehen würde. Zu unterschiedlich waren zwischen Deutschland-Ost und -West Alltagssprache, soziales Verhalten und zeitgeschichtliches Wissen.

So nimmt das Kollektiv sie mit „freundlicher Distanziertheit“ auf. „Sie hatte etwas Geheimnisvolles“, erinnert sich eine Kollegin, „ihre Arbeitsdisziplin war gut.“ Das Filmmaterial ist in der sozialistischen Planwirtschaft knapp kontingentiert und vor Monatsende aufgebraucht. Dann drückt sich das Kollektiv, formuliert Viett, „mit Kaffeetrinken durch die Schicht“.

Die Plattenbauten der Prohliser Allee 31/33 Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Und das Einkaufen ist für DDR-Bürger, wie sie feststellt, „oft eine frustrierende Plage“. In den Regalen der Kaufhallen tauchen plötzlich gefragte Waren in großer Zahl auf, die in kürzester Zeit wieder verschwunden sind. „Du musst kaufen, wenn etwas da ist,“ erläutern ihr die Kollegen das DDR-Konsumentenprinzip, „nicht, wenn du es benötigst“. Nach „vierzig Jahren Planwirtschaft“ sträubt sich die DDR-Neubürgerin, „die Tatsache anzuerkennen,“ dass sie „Wollsocken eben nur im Sommer kriegte und nicht, wenn es kalt war“.

Privat mit einer Eisenbahnerin liiert

Regelmäßig Thema in ihrem Arbeitskollektiv ist die wirtschaftliche Situation in DDR und BRD. Oft enden die Diskussionen mit Vergleichen wie „Trabi gegen Audi, Rügen gegen Mallorca, Westberlin gegen Ostberlin,“ berichtet Viett. Da sei „die DDR natürlich immer nach Punkten k. o. gegangen“. Das lässt sie verstummen. Sie spürt das Unverständnis ihrer Kollegen, wieso sie aus dem Westen in den Osten gekommen ist. Alles in allem aber fühlt sie sich sehr wohl „in unserer alten Photographie“.

Privat ist sie mit einer Eisenbahnerin liiert. Die zeigt ihr „die schönsten Ecken von dem kleinen Land“ und einiges mehr: „Das Bielatal, die sächsische Schweiz, die uralten Kiefern der Boddenlandschaften im Norden, den einsamen melancholischen Darß“. An der Stubbenkammer fotografieren die beiden Kreidefelsen nach der Vorlage eines Gemäldes von Caspar David Friedrich.

Inge Viett hat in Dresden Wurzeln geschlagen. Im Betrieb, in der Stadt und privat. Nach dreieinhalb Jahren ist schlagartig alles vorbei.

Der Weg in den Untergrund

Mit der klandestinen Eingliederung Vietts in Dresden ist der Staatssicherheit ein Riesencoup gelungen: Während in Westdeutschland die Sicherheitsbehörden mit Hochdruck nach einer der Schlüsselfiguren der Terrorszene fahnden, hatte es die Konkurrenz aus Ostberlin geschafft, sie unerkannt in Dresden verschwinden zu lassen.

Inge Viett in jungen Jahren. Quelle: dpa

Anderthalb Jahrzehnte zuvor, mit Mitte zwanzig, war Viett so etwas wie eine bunte Hündin in der links-feministischen Szene Westberlins. Zuvor hatte die examinierte Kinderpflegerin, geboren 1944 in Stemwarde nördlich von Hamburg, alle paar Monate den Job gewechselt: Sportlehrerin, Haushälterin auf Sylt, Stripteasetänzerin in Hamburg St. Pauli, Kraftfahrerin, Bardame, Werberin für ein Schlankheitsinstitut. 1968 zieht sie in das brodelnde Berlin.

Dort stößt sie vier Jahre später, im Mai 1972, zur „Bewegung 2. Juni“. Sozusagen die „kleine Schwester“ der RAF. Auf das Konto der Terrortruppe gehen die Ermordung des Berliner Kammgerichtspräsidenten Günter von Drenkmann und die Entführung des Berliner CDU-Landesvorsitzenden Peter Lorenz. Anders als die RAF ist die Gruppe nicht klamm – nachdem sie den österreichischen Strumpfkönig Walter Palmers in Wien gekidnappt und 31 Millionen Schilling (umgerechnet 4,5 Millionen Mark) Lösegeld erpresst hatte.

1980 stößt Inge Viett in Paris zur RAF, die sich dort, nach dem deutschen Terrorjahr 1977 in mehreren konspirativen Wohnungen versteckt. Ihre Chefin Brigitte Mohnhaupt plagt ein Problem: Die Hälfte ihrer Crew hat vom bewaffneten Kampf die Nase voll, will aussteigen. Susanne Albrecht und sieben andere. Für die sucht Mohnhaupt ein „organisiertes Exil“.

Sie fühlt sich „gründlich gescheitert“

Viett hat eine Idee: Sie fliegt nach Ostberlin und bittet den ihr vom „2. Juni“ her bekannten Stasi-Oberst Harry Dahl um Rat. „Habt ihr nicht mal daran gedacht,“ fragt der, „die demobilisierten Kämpfer zu uns zu bringen?“ Dieses Gespräch Ende Mai 1980 ist der Grundstein für den RAF-Stasi-Pakt. Die DDR-Staatssicherheit versteckt neun ehemalige RAF-Kämpfer in der DDR – Viett kümmert sich um die Einreise – und ermöglicht den Mitgliedern der aktiven RAF Erholung und Kampftraining in Stasi-Objekten.

Im Spätsommer 1982 taucht die „RAF-DDR-Ausstiegskoordinatorin“ selbst in die DDR ab – in Westeuropa wird überall nach ihr gefahndet, weil sie in Paris einen Polizisten, der sie kontrollieren wollte, querschnittsgelähmt geschossen hat. Nach zehn Jahren im Untergrund bilanziert sie: Der „bewaffnete Kampf“ hätte „keine Perspektive mehr, und damit ich auch keine“. Sie fühlt sich „gründlich gescheitert“. Auf den DDR-Alltag bereitet sie sich ein halbes Jahr lang in einer konspirativen Stasi-Wohnung in Berlin-Marzahn vor. Sie paukt, „Kaufhalle“ statt „Supermarkt“ zu sagen, liest DDR-Literatur wie „Die Aula“ von Hermann Kant, studiert sozialistische Geschichte und DDR-Poesie.

Wohin? „Bloß nicht in die Provinz“, sagt sie ihrem Stasi-Offizier. Und die Reprotechnik reize sie, weil sie über einschlägige Fälscher-Erfahrungen aus dem Untergrund verfüge. So beschließt die DDR-Staatssicherheit, sie in der „Völkerfreundschaft“ unterzubringen. Mit „viel Neugier“ im Gepäck reist Viett im Frühjahr 1983 nach Dresden.

„ Dresden vergessen“

Vorbei ist alles im Herbst 1986. Eine Bekannte aus ihrer Dresdner Frauen-Clique, die in den Westen reisen durfte, entdeckt auf dem Frankfurter Hauptbahnhof Vietts Foto auf einem RAF-Fahndungsplakat. Das „Identifizierungsmerkmal“ ist eindeutig: „Narbe am rechten Zeigefinger (1 cm lang, 3. Glied, Fingerunterseite)“. Das erzählt sie Vietts Lebensgefährtin – und die sagt es ihr. Was das bedeutet, ist Viett sofort klar: „ Dresden vergessen, alles vergessen, was jetzt ist, verschwinden“. Sie weiß: Würde die Wahrheit herauskommen, würde dies einen „unübersehbaren politischen Schaden für die DDR bedeuten“. Die DDR versteckt BRD-Terroristin! Dresden zu verlassen, fällt ihr „unsagbar schwer“. Adieu Elbflorenz!

Schnell verschwindet sie aus Prohlis und Pieschen. Damit niemand ihrer Spur folgen kann, erklärt sie Freunden und Kollegen, sie werde in den Jemen auswandern. In Wahrheit fährt sie nur bis Ostberlin. Dort lässt die Staatssicherheit sie wieder in dem Hochhausmeer in Marzahn verschwinden. Ein Dreivierteljahr später fängt sie in Magdeburg im VEB Schwermaschinenbaukombinat „ Karl Liebknecht“ an – „umlegendiert“: Den Vornamen Eva-Maria durfte sie behalten, den Nachnamen nicht.

Staatssicherheit machte sie zur „Witwe“

Ihr Geburtstag, der 15. Januar, blieb, das Geburtsjahr wurde zwei Jahre vorverlegt, auf 1945. Die Staatssicherheit machte sie zur „Witwe“, um ihr künftig lästige Fragen nach einem Mann zu ersparen. Zuständig ist sie für die Verteilung von Kinder-Ferienplätzen. Sie fühlt sich „in der Provinz gelandet“. Dort, wo sie gerade nicht hinwollte. Dort wird sie auch verhaftet. Acht Monate nach dem Mauerfall, am 12. Juni 1990. Der Hinweis kam von einer Nachbarin, die die Festnahme-Prämie kassieren will.

Für die Chance auf ein Leben im „real existierenden Sozialismus“ – acht Jahre lebt Inge Viett in der DDR – ist sie der Staatssicherheit bis zu deren Ende dankbar, und deshalb spitzelt sie als Inoffizieller Mitarbeiter unter dem Namen „ Maria“.

1992 verurteilt das Oberlandesgericht Koblenz Inge Viett zu dreizehn Jahren Gefängnis – wegen versuchten Mordes an dem Pariser Polizeibeamten. Nachdem sie die Hälfte abgesessen hat, wird sie 1997 vorzeitig entlassen. Anders als die meisten ihrer Kampfgefährten von einst, verschwindet sie nach der Haftentlassung nicht von der Bildfläche. Öffentlich erklärt sie, dass nicht alles, was die RAF tat, schlecht gewesen, und dass nun der „Aufbau einer revolutionären kommunistischen Organisation mit geheimen Strukturen“ geboten sei. Die „RAF-Oma“ marschiert im Schwarzen Block. So avanciert sie in der militanten linken Szene zu einer Art Ikone, zu einer lebendigen Reliquie des „bewaffneten Kampfes“ aus dem vergangenen Jahrtausend. Heute lebt sie im brandenburgischen Falkensee, ist Rentnerin und sechsundsiebzig.

*Der Autor

Dr. Butz Peters schrieb mehrere Bestseller über die RAF. Er ist Rechtsanwalt und lebt in Dresden.

Von Butz Peters*