Dresden

Trotz Regen und eisigen Temperaturen: Tausende Menschen haben am Sonnabend in Dresden gemeinsam ein Zeichen für Vielfalt gesetzt. Dazu hatten sich erstmals vier große Initiativen zusammengetan, um für Miteinander und Toleranz zu werben – Herz statt Hetze, #WOD (Weltoffenes Dresden), der Tolerave e.V. und die Parade der Vielfalt.

Bereits zum zehnten Mal machte sich die Parade am Hauptbahnhof auf den Weg und demonstrierte – lautstark angeführt von den Trommlern von „Samba Universo“ – für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen, für Chancengleichheit, Barrierefreiheit und eine inklusive Gesellschaft. Als Schirmherr im wörtlichen Sinne fungierte in diesem Jahr Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP).

Parallel rollte die Tolerade mit 15 Trucks und ordentlich tönenden elektronischen Bässen vom Neustädter Bahnhof in die Innenstadt. Die Musikparade war En­de 2014 als Reaktion auf Pegida entstanden. Eine gemeinsame Kundgebung der Initiativen fand auf dem Postplatz statt. Das Ziel: Gemeinsam ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zu­sammenhalt setzen und für eine rege Teilnahme an den am 26. Mai anstehenden Kommunal- und Europawahlen werben.

Von cg