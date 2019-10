Tod von Schulamtsleiter Schmidtgen: Unfallfahrer muss länger ins Gefängnis

Dresden

Der Fall um den Tod des Schulamtsleiters Falk Schmidtgen wurde am Landgericht neu aufgerollt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Meißen eingelegt. Das hatte im 23. April Ralf B. wegen fahrlässiger Tötung und Trunkenheit im Straßenverkehr zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt und ihm die Fahrerlaubnis für drei Jahre entzogen, weil er betrunken den Amtsleiter totgefahren hatte. Der Staatsanwaltschaft war die Strafe zu gering, dem Angeklagten zu hoch – beide legten Berufung ein.

Am Abend des 27. November 2018 war Falk Schmidtgen mit seinem Fahrrad auf der Staatsstraße 81 auf dem Nachhauseweg. Die Beleuchtung an seinem Rad funktionierte. Zusätzlich hatte er Reflektoren an den Pedalen und an der Rückseite des Rads, trug Schuhe mit reflektierenden Streifen und eine Jacke in greller gelber Farbe. Eine Autofahrerin, die hinter dem Angeklagten fuhr, hatte den Radfahrer deutlich gesehen – nur der Angeklagte nicht. Er missachtete den Amtsleiter und fuhr ihm zwischen Friedewald und Auer mit seinem Kleintransporter hintendrauf.

Dieses weiße Fahrrad erinnert an den Tod des Schulamtsleiters am 27. November 2018 auf der S 81 zwischen Friedewald und Auer. Quelle: Tino Plunert/Archiv

Unfallfahrer hatte zwei Promille intus

Der Amtsleiter stürzte und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Er hinterließ eine traumatisierte Familie – seine Frau, drei Kinder und seine Eltern, die den tödlichen Unfall bis heute nicht fassen können.

Der Angeklagte arbeitete an jenem Tag auf einer Baustelle und hatte ab 14 Uhr Wein und Wodka getrunken – um seine Rheumaschmerzen zu lindern, erklärte er. Obwohl er erkannte, dass er betrunken und fahruntüchtig war, setzte er sich hinters Steuer und fuhr los. Da hatte er rund zwei Promille intus.

Nicht die erste Trunkenheitsfahrt

Es war nicht seine erste Trunkenheitsfahrt. Der Angeklagte war schon im Oktober wegen einer Alkoholfahrt aufgefallen, da war er mit über drei Promille von Dresden nach Coswig und dann weiter nach Niederau gefahren. Mitarbeiter einer Baufirma, bei der er eine Maschine ablieferte, hatten die Polizei verständigt. Einen Tag vor der Todesfahrt hatte er in dieser anderen Sache einen Termin bei der Polizei – am nächsten Tag setzte er sich wieder betrunken hinters Steuer.

Seine Fahrerlaubnis musste Ralf B. im Oktober abgeben, erhielt sie aber – aus welchem Grund auch immer – von der Staatsanwaltschaft einige Tage vor dem tödlichen Unfall zurück. „Wenn ich die Fahrerlaubnis nicht zurückbekommen hätte, wäre das alles nicht passiert“, argumentierte der Angeklagte. „Das heißt aber nicht, dass Sie weiter betrunken rumfahren dürfen“ konterte die Richterin.

„Eine Suchterkrankung liegt nicht vor“

Dem Angeklagten tut es sicher leid, was passiert ist „Es ist furchtbar was ich angerichtet habe. „Ich kann niemanden um Verzeihung bitten, denn was ich getan habe, ist nicht zu verzeihen.“ Aber er bemitleidet sich vor allem selbst und erklärt immer wieder, wie ihn die Situation belastet.

Er und sein Verteidiger hatten kritisiert, dass bei der Verhandlung in Meißen eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht ausreichend geprüft worden sei. Deshalb beauftragte die Vorsitzende Richterin Bettina Garmann eine Sachverständige mit einem Gutachten. Die kam zu dem Schluss, dass Ralf B. nicht alkoholabhängig sei. Er trinke, wenn er unter Stress stehe, könne aber auch ohne Probleme abstinent leben. „Er kann selbst entscheiden wann er trinkt und wann nicht. Eine Suchterkrankung liegt nicht vor.“

Die Kammer löste das Urteil des Amtsgerichts Meißen auf und verurteilte Ralf B. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Die Berufung des Angeklagten, der eine Bewährungsstrafe wollte, wurde zurückgewiesen. „Eine Strafe im unteren Bereich ist nicht möglich, wenn man im Straßenverkehr mit soviel Alkohol rumfährt. Das Leben einer ganzen Familie wurde aus den Fugen gerissen, da muss man den Strafrahmen ausnutzen, den das Gesetz vorsieht“, so Bettina Garmann. Der Führerschein von Ralf B. wurde für drei Jahre gesperrt.

Von Monika Löffler