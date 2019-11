Tischler zeigen im Elbepark ihre Gesellenstücke

Die 32 Jahre alte Nicole R. ist am Mittwoch vor dem Landgericht Dresden wegen Totschlags zu einer Haftstrafe in Höhe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Die Frau hatte im Dezember vergangenen Jahres einen Jungen in ihrem Auto zur Welt gebracht und das Neugeborene auf einem Acker in Niederau zurückgelassen. Der Kleine erfror.