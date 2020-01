Unter dem Motto „Wenn Helfen zum Genuss wird“ veranstaltet das Restaurant „Kastenmeiers“ im Kurländer Palais am 1. Februar 2020 die fünfte Wein- und Küchenparty. Die Einnahmen des Abends gehen an den Aufwind Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V. und den Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e.V.