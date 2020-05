Tierische Kinderschar lockt die Dresdner in ihren Zoo

Dresden

Nach der corona-bedingten Schließung des Zoos haben die Dresdner ihren Tiergarten rasch wieder in Beschlag genommen, obwohl die Tierhäuser noch geschlossen sind. Im Schnitt 2000 Besucher täglich statten der 13 Hektar großen Anlage einen Besuch ab. Anziehungspunkte sind wie immer im Frühjahr vor allem die vielen Jungtiere. Nachwuchs gab es bei vielen Arten, bei anderen steht er unmittelbar bevor.

So warten Mitarbeiter und Jahreskarteninhaber derzeit besonders auf den Schlupf der Kubaflamingos. „Es kann jeden Tag soweit sein“, weiß der Biologe Thomas Brockmann. 29 Tage dauert die Brutzeit, je Nest wird ein Ei ausgebrütet. In diesem Jahr sind weit über ein Dutzend Schlammhügel, die den aus der Karibik stammenden Tieren als Nistplatz dienen, besetzt. Das könnte eine Rekord-Nachzucht bedeuten. „Nicht alle Eier werden ausgebrütet, aber diesmal könnten es mehr als sonst sein. Bisher hatten wir mal neun Jungvögel in einem Jahr“, so Brockmann.

Bereits Nachwuchs haben die Nimmersattstörche in der Großvoliere. Auch fünf Humboldt-Pinguine sind in den Bruthöhlen auf ihrer Anlage geschlüpft. „Sie werden aber erst im Juni für die Besucher zu sehen sein“, bittet Brockmann noch um etwas Geduld. Problemlos zu entdecken sind dagegen die Nandu-Jungen. Gleich zwölf Exemplare picken munter im Gras auf einer Anlage am alten Giraffenhaus. Die Küken der aus Südamerika stammenden Laufvögel sind zwischen dem 9. März und dem 9. April geschlüpft, deswegen sind sie unterschiedlich groß. Sie stammen zwar alle aus einem Gelege, in dem der Dresdner Hahn die Eier seiner drei Hennen bebrütet hat, doch „einige haben wir entnommen und im Brutschrank ausgebrütet“, so Brockmann. Bald werden die meisten Jungtiere an andere Zoos abgegeben, zu groß ist die Kinderschar für die Dresdner Südamerika-Anlage.

Nicht ganz wie erhofft lief es mit der Aufzucht der Erdmännchen, denn von den beiden am 29. April geborenen Babys ist nur noch eines am Leben: „Das andere Jungtier haben leider die Krähen geholt, das haben Besucher gesehen“, erzählt Brockmann und ergänzt, dass auch die bereits am 30. März geborenen Zebramangusten Verluste durch die gefiederten Räuber zu beklagen haben.

Gut entwickelt sich dagegen das kleine Champan-Steppenzebra. Das weibliche Fohlen Camina kam am 6. April auf die Welt und ist das dritte Jungtier von Mutter Zyta. Trampeltier-Hengst Collin, geboren am 15. März, gedeiht ebenso prächtig wie Cuong, der am 11. Februar geborene Goldtakin-Bulle. Seine Herde wird demnächst aber schrumpfen, denn jeweils ein Jungtier aus den Jahren 2018 und 2019 wird demnächst nach Nowosibirsk umgesiedelt.

Noch bleiben werden die Anfang Mai geborenen Westkaukasischen Steinböcke. Das Weibchen Gretel brachte am 5. Mai den Bock Carsten zur Welt, das Weibchen Frida zehn Tage später die Zwillinge Carl und Carlos. Noch recht frisch sind auch Niels und Jenny, die beiden kleinen Mohrenmakis. Sie wurden am 12. April bzw. am 8. Mai geboren.

Von Jochen Leimert