Tierheim Dresden: Viele Spenden und viele Tiere in Zwangspflege

Das von der Stadt finanzierte Tierheim in Dresden-Stetzsch, Zum Tierheim 10, konnte sich 2020 über viele Spenden und Geld aus Nachlässen freuen. „Spenden gab es 2020 per 31. Dezember 28.778,80 Euro. Das sind 22.533,08 Euro mehr als 2019“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Bestand der Nachlässe im vergangenen Jahr betrug per 31. Dezember 972.069,87 Euro. Hier seien 2020 insgesamt 450.207,71 Euro dazugekommen.

Zahl der abgegebenen und der vermittelten Tiere ging etwas zurück

Insgesamt ging im vergangenen Jahr die Zahl der abgegebenen und auch der vermittelten Tiere etwas zurück. Wurden im Jahr 2019 insgesamt 1060 Tiere im Tierheim abgegeben, waren es im 2020 nur noch 998. Vermittelt wurden 453 Tiere, das sind 119 weniger als 2019. Viele Tiere seien aber auch von ihren Besitzern zurückgeholt worden, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter. Aktuell würden sich die acht Mitarbeiter des städtischen Tierheimes um 43 Katzen, 40 Hunde und 74 andere Tiere kümmern.

Auf hohem Niveau geblieben sei die Zahl der Tiere in Zwangspflege. „Aktuell betrifft das 101 Hunde, 61 Katzen und 124 sonstige Tiere“, so die Stadt. In Zwangspflege kommen Tiere, wenn der Besitzer ins Krankenhaus oder in Haft musste oder wenn er verstorben ist. Außerdem nimmt das Tierheim die Tiere auf, die das Veterinäramt den Besitzern weggenommen hat, weil sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Des Weiteren betrifft das vom Ordnungsamt beschlagnahmte gefährliche Hunde.

Immer mehr illegal eingeführte Hunde

Hinzu kommen immer mehr Hunde – vor allem Welpen – , die ohne den zwingend geforderten Gesundheitsstatus importiert wurden. Dazu gehört der EU-Heimtierpass, die Kennzeichnung per Mikrochip und eine gültige Tollwutschutzimpfung. „Da diese Probleme durch die umliegenden grenznahen Landkreise nicht mehr allein lösbar sind, können wir Kapazitäten anbieten und die Tiere pflegen“, teilt die Stadt mit. Das sei oft problematisch und aufwändig, da viele Welpen mit diversen Krankheiten und nicht selten zu jung für das Absetzen vom Muttertier hier ankommen würden.

Hohe Außenstände durch nicht bezahlte Zwangspflegekosten

Die Kosten für eine Zwangspflege muss der Tierhalter tragen. „Wie bereits in den Vorjahren führte das auch 2020 zu hohen Außenständen, die den Haushalt des Tierheimes belasten. Es gab Kostenbescheide in Höhe von 47.959,56 Euro. Offen davon sind 29.112,10 Euro. Das sind fast 61 Prozent der gebuchten Einnahmen“, resümiert die Stadt.

Aufgrund der Einschränkungen durch das Corona-Virus musste das Tierheim 2020 größtenteils für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen werden. Termine werden telefonisch (Mo./Mi. 7.30-16 Uhr, Di./Do. 7.30-18 Uhr, Fr. 7.30-14 Uhr) unter 0351- 4520352 vergeben.

