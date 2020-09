Dresden

Wir haben es alle erlebt, wie es sich anfühlt, wenn die Welt plötzlich stehen bleibt und wir alle zu Hause bleiben müssen. Und seit einiger Zeit erleben wir, was das mit Menschen machen kann, welche Unsicherheiten und Unsinnigkeiten in den Köpfen mancher Mitbürger Form annehmen können.

Wie beispielsweise bei dem Frührentner Kleinschmidt ( Felix C. Vogt), der, gerüstet im karierten „Westover“, nichts anderes zu tun hat, als aus dem stillen Kämmerlein heraus die Nachbarn anzuschwärzen, weil sie sich nicht an die Quarantäne-Regeln halten. Die Institution seiner Wahl dafür ist natürlich keine geringere als der BND. Dort, allerdings sind gerade alle im Home-Office. Genau wie bei der Feuerwehr. Pech gehabt.

Gemein, aber nicht ohne Hintersinn

Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine chinesisch-stämmige Nachbarin ( Uta Simone) aufs Korn zu nehmen. Die muss, ganz klar, eine Spionin sein. Wie sonst wäre es erklärbar, dass sie als Frau selbstständig einen Wasserhahn reparieren will? Kleinschmidt sieht den Teufel an der Wand. Bis es schließlich ganz anders kommt, wie auch sonst. Das Leben ist eben kein Gedicht, wie es hier so blumig heißt.

Holger Böhme hat mit „Hurra, wir machen zu!“ einen leichtfüßigen Abend gebastelt, dessen Handlung geradezu nebensächlich ist. Dem Publikum wird erfreulicherweise nicht zugemutet, ein Corona-Tagebuch durchkauen zu müssen. Den Kern machen hier stattdessen die vielen Lieder und Songs aus, die in Teilen ganz amüsant ihren jeweils eigenen Text bekommen haben. So wird aus dem Schmachtfetzen „Crimson and Clover“ von Tommy James & The Shondells aus den späten 60ern eben einfach „Ich würd’ grinsen wie’n Doofer / ohne Westover“.

Ein Doofer, das scheint er zu sein, der Kleinschmidt, den die Nachbarin ein langweiliges Arschloch nennt, einen Denkzwerg, „alt, weiß und böse“. Das ist gemein, aber nicht ohne Hintersinn. Sie weiß, was sie tut. Sie braucht einen Querschläger, der Kleinschmidts vermuteter Invasion durch Außerirdische gegen den Karren fährt. Da zeigt sich erneut: Die Tatsachen sind eben oft nicht amüsant. Diese nachbarschaftliche Zumutung braucht eine Korrektur.

Felix C. Vogt trägt den spinnerten gesellschaftlichen Verlierer mit wunderbar präzisem Spiel und beeindruckender Wandlungsfähigkeit. Er ist es, der mit seiner kleingeistigen Nörgelei die Rampensau geben darf, während Uta Simone mit ihrer kraftvollen stimmlichen Farbigkeit den Hintergrund füllt. Diese beiden so gänzlich unterschiedlichen Stimmen funktionieren aber tatsächlich auch zusammen. Genau wie nämlich Kleinschmidt und die Nachbarin das eigentlich tun. Dafür sorgt auch in gewohnt souveräner Manier das Michael-Fuchs-Trio.

nächste Vorstellungen: 10., 13. und 24. September

www.theaterkahn.de

Von Rico Stehfest