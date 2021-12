Testen, Impfen, Infektionen – zehn Fakten zur Corona-Pandemie in Dresden

Dresden

Die vierte Corona-Welle hat Dresden regelrecht überrollt. Das Gesundheitsamt hat jetzt erstmals gesammelte Zahlen zur Pandemie in der Landeshauptstadt veröffentlicht. Eine Bevölkerungsgruppe ist besonders hart betroffen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1. Wie alt sind die Infizierten in Dresden?

Das Durchschnittsalter der Dresdner, die sich mit dem Coronavirus infizieren, beträgt 35,5 Jahre. Das teilte jetzt das Gesundheitsamt mit. Das Durchschnittsalter von Infizierten, die wegen eines schweren Verlaufs ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, beträgt 67,2 Jahre. Wegen der sehr hohen Zirkulation des Virus in der Bevölkerung seien Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar.

2. Wie hoch ist die Inzidenz in den Altersgruppen?

Während die Inzidenz in Dresden unter den Wert von 1000 gesunken ist, beträgt die Rate der Neuerkrankungen bei den Sechs- bis Zwölfjährigen nach Angaben des Gesundheitsamtes rund 3200. Schwer sind auch die 12- bis 18-Jährigen mit einer Inzidenz von 2800 von der vierten Welle der Pandemie betroffen. Nur knapp über 500 liegt der Wert dagegen bei den Null- bis Sechsjährigen und den über 60-Jährigen. Die 18- bis 25-Jährigen sortieren sich bei 1200 ein und die 25- bis 40-Jährigen bei 1400. Bei den 40- bis 60-Jährigen beträgt die Inzidenz 1600.

3. Welche Einrichtungen sind besonders betroffen?

Angesichts der Inzidenzwerte ist es nicht überraschend, dass Kindertagesstätten und Schulen sehr von Corona-Ausbrüchen betroffen sind, während das Geschehen in den Alten- und Pflegeheimen im unteren Bereich bleibt und Betroffene eher keine schweren Krankheitsverläufe zeigen. Dies könnte an der hohen Impfquote in den Einrichtungen liegen.

4. Wie viele Infizierte müssen in der Klinik behandelt werden?

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen liegt den Angaben zufolge auf einem hohen Niveau. Wurden in der letzten Oktoberwoche 185 Infizierte mit einem schweren Verlauf in Dresdner Kliniken behandelt, so waren es in der letzten Novemberwoche 350 Personen. Die Zahl der aktiven Coronafälle ist von 3412 Ende Oktober auf 15 109 Ende November geklettert.

5. Was passiert nach einem positiven Test?

Seit 1. Dezember erhalten positiv getestete Personen automatisch ein Anschreiben des Gesundheitsamtes mit Informationen zur Quarantäne sowie eine Testbescheinigung für Kontaktpersonen. Persönlichen Kontakt nehmen die Beschäftigten des Amtes nur noch in Einzelfällen auf. Sie haben ihre Kapazitäten auf die Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen konzentriert, also auf Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheime.

6. Wer kontrolliert die Einhaltung der Regeln?

Das Ordnungsamt und der Polizeivollzugsdienst sind täglich mit bis zu 25 Kontrollteams unterwegs. Die Kontrollen erfolgen auch in den Nachmittags- und Abendstunden, die Kontrolleure tragen teilweise Zivilkleidung. Kontrolliert werden die Umsetzung der 2G-Regeln in Einzelhandel und Gastronomie, die 3G-Nachweise und die Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr, die Quarantäne von infizierten Personen sowie der Kontaktpersonen und die Quarantäne von Reiserückkehrern. Bei 2374 Kontrollen im November hätten die Bediensteten 274 Verstöße festgestellt und Bußgeldverfahren eingeleitet.

7. Wie viele Mitarbeiter hat das Gesundheitsamt?

Im Gesundheitsamt sollen demnächst 310 Beschäftigte alle Themenfelder rund um Corona bearbeiten. Dazu zählen 100 Stamm-Beschäftigte des Gesundheitsamtes, 141 Beschäftigte der Stadtverwaltung aus anderen Ressorts, zehn Soldaten und vier befristet eingestellte Mitarbeiter für die Fallerfassung. Am Mittwoch sollen 25 Beschäftigte des Freistaats Sachsen im Gesundheitsamt ihre Tätigkeit aufnehmen, bis 13. Dezember sollen weitere 30 Arbeitskräfte befristet eingestellt werden.

8. Wo können sich Dresdner testen lassen?

Zum 2. Dezember hat das Gesundheitsamt 130 Testangebote im Stadtgebiet registriert. Seit der Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests sei die Infrastruktur deutlich erweitert worden. Das Amt sucht nach wie vor zusätzliche Teststellen insbesondere in Stadtgebieten, die noch nicht ausreichend versorgt sind.

9. Wie läuft die Impfkampagne in Dresden?

Die Zahl der Impfungen steigt. In der ersten Novemberwoche wurden 6852 Dosen von den Ärzten verabreicht, in der zweiten Novemberwoche 8427, in der dritten 10 434 und in der vierten 23 295. Die staatlichen Impfangebote sind jetzt im Impfzentrum in der Messe und im Hörsaalzentrum der TU konzentriert. Seit 1. Oktober haben die Impfteams 24 867 Impfungen verabreicht. Jetzt sollen von Montag bis Sonnabend 1300 Impfungen pro Tag geschafft werden.

10. Wie investiert Dresden die Landesmittel für Impfungen?

Dresden will die Mittel des Freistaats für mobile Impfangebote in Senioreneinrichtungen investieren. Im Januar will die Stadt ergänzende Impfstellen für Kinder und Jugendliche einrichten. Gegenwärtig würden Fragen wie Honorarverträge, die Impfstofflogistik und die IT-Anbindung geklärt.

Von Thomas Baumann-Hartwig