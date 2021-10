Dresden

Die Abstimmungen mit dem Stadtplanungsamt laufen: Max Trapp, Ei­gentümer des Hotels am Terrassenufer, will den Plattenbau energetisch sanieren. „Uns liegt eine Bauvoranfrage vor“, bestätigte Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes. Forderungen aus der Politik, drei Etagen des Zwölfgeschossers abreißen zu lassen, erteilte Trapp ei­ne Absage: „Dazu gibt es von unserer Seite keine Pläne.“

Schlechte Verträge für die Stadt

Muss es auch nicht geben, Trapp befindet sich juristisch auf der sicheren Seite. Zwar will die Stadt das 1964 errichtete Gebäude lieber heute als morgen abreißen lassen. Doch weil die Verträge mit Trapp vor vielen Jahren schlecht formuliert wurden, darf der Plattenbau weiter die Blickachsen am Terrassenufer verstellen. Das findet Thomas Löser, Bauexperte der Grünen-Stadtratsfraktion, ärgerlich: „Herr Trapp hat viel Geld mit dem Gebäude verdient. Jetzt ist es an der Zeit, dass er der Stadtgesellschaft etwas zurückgibt“, versucht der Stadtrat eine moralische Verantwortung abzuleiten.

Die Gestaltungskommission der Landeshauptstadt sieht die Problematik pragmatisch: „Es gibt für alle Planungen Konstanten, die zu berücksichtigen sind“, formulierte Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission. Dazu zähle nicht nur das Hotel, sondern auch der benachbarte Schulstandort, der zwar als Provisorium errichtet worden sei, aber gewiss verstetigt werde. Der Vorsitzende empfahl Gelassenheit. Hochfliegende Pläne, die sich nicht umsetzen ließen, würden wenig bringen. „Die Planungen sollten sich an den Realitäten orientieren und Schritt für Schritt erfolgen.“

Bauunternehmer Wießner und seine Vision

Die Empfehlung der Gestaltungskommission ist auch eine Absage an die Pläne des Dresdner Bauunternehmers Frank Wießner, das Venezianische Haus unterhalb der Carolabrücke wieder aufzubauen. Der leidenschaftliche Dresdner Wießner hat sich oft gefragt, warum das Terrassenufer an der Carolabrücke so wenig einladend aussieht, erklärte er. Das will er ändern: Mit ei­nem Gebäudeensemble und der atemberaubenden Architektur des Venezianischen Hauses.

Viele Meinungen, wenig Konsens

„Müssen wir wirklich jede Fläche in dieser Stadt versiegeln?“, fragt Jórunn Ragnarsdóttir. Die Ar­chitektin ist Mitglied der Gestaltungskommission und strikt dagegen, dass die Bebauung so nah an die Uferkante rückt. „Je weniger man das Gefälle gestaltet, umso besser.“ Mit kleinen Dingen könnten die Stadtplaner der Stadt einen Mehrwert im Freiraum verleihen, so die Architektin. Beispielsweise könnte die Baumallee am Elberadweg von der Albertbrücke bis zur Carolabrücke vervollständigt werden.

Architekt Kilian Kresing meinte, das Hotel sei eher zu niedrig als zu hoch. „Das Gebäude könnte durchaus noch mehr Höhe vertragen.“ Für den Platz unter der Brücke empfahl er einen Spiel- oder Sportplatz und nicht die bisherige Nutzung als Parkplatz für Reisebusse.

„Das Hotel sollte nicht noch höher werden“, entgegnete SPD-Baupolitiker Stefan Engel postwendend, eine behutsame Sanierung im Bestand sei vorstellbar, mehr aber auch nicht. Ähnlich sah es Linke-Bauexperte Tilo Wirtz. „Ich glaube nicht daran, dass das Gebiet für eine städtebauliche Umgestaltung zur Verfügung steht. Es geht um eine Weiterentwicklung des Bestandes.“

Die Wünsche der Dresdner

Ein Stufenkonzept sei der richtige Weg, fasste Sulzer zusammen. Für große Entwicklungen in dem Gebiet sei es noch zu früh. Wießner zeigte sich gelassen über das Votum der Gestaltungskommission: „Städtebauliche Entwicklungen brauchen ihre Zeit. Das muss gründlich diskutiert werden.“

Dabei gehe es auch darum, was sich die Dresdner wünschen, glaubt Wießner und verweist auf das Narrenhäusl. Das historische Gebäude an der Augustusbrücke wird er gegen die Empfehlung der Stadtplaner wiedererrichten. „Ich werde auch beim Terrassenufer dranbleiben“, verspricht er. Es gebe durchaus Varianten, das Hotel und die Schule mit Neubauten in Übereinstimmung zu bringen.

Von Thomas Baumann-Hartwig