Tempo beim Ausbau für das 5G-Netz in Dresden

Dresden

Ein alter Wasserturm im Dresdner Stadtteil Hellerau dient fortan der Zukunft. Hier hat das Unternehmen Vantage Towers einen von knapp 20.000 Standorten in Deutschland. 2020 als Tochter von Vodafone gegründet, ist die Firma seit März dieses Jahres an der Börse in Frankfurt, seit kurzem im SDax. Kern des Geschäftsmodells ist laut Deutschland-Chef Peter Zehetner nicht nur, an Vodafone – den bisher größten Kunden – zu vermieten, sondern auch an andere Netzbetreiber und Unternehmen.

Laut Zehetner reichen die Investitionen pro Standort von einigen Zehntausend Euro bis zu mehreren Hunderttausend Euro. „Wir bauen dabei die sogenannte passive Infrastruktur, sind für Beton, Stahl und die Stromversorgung zuständig und vermieten den Platz an die Netzbetreiber, die ihre Antennen installieren.“ Im Schnitt würden die Türme aktuell von ein bis zwei Kunden genutzt. Vantage sei in zehn Ländern Europas aktiv, mit Mitarbeitern aus 27 Nationen. Europaweit liege der Umsatz bei gut einer Milliarde Euro, in Deutschland bei etwa der Hälfte. Allein hier wird Vantage Towers 5500 Masten bis 2026 zur Schließung weißer Flecken und für den 5G-Roll-out bauen.

Zehetner räumt ein, dass es immer schwieriger wird, geeignete Standorte für die Sendemasten zu finden. „Die Nutzung des stillgelegten alten Wasserturms als Funkstandort ist ein tolles Beispiel, wie schöne alte Bauwerke quasi unbemerkt einer neuen Nutzung zugeführt werden. Bei Maststandorten, die neu errichtet werden sollen, ist es oft schwierig. Derzeit haben wir etwa 500 Baugenehmigungen in Deutschland laufen, die oft schon mehr als ein Jahr dauern und noch nicht abgeschlossen sind. Während es bei uns bis zu zwei Jahre dauern kann, bis ein Standort errichtet ist, geht das in anderen Ländern Europas viel schneller. In Portugal beispielsweise wird ein Standort in der Regel binnen 30 Tagen genehmigt.“

