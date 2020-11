Dresden

Auffälligkeiten beim Ultraschall, Komplikationen im Kreißsaal oder lange Krankenhausaufenthalte fernab der Heimat: All das sind Situationen, die keine Schwangere und keine Mutter erleben möchte und doch passieren sie immer wieder. Wie die Verantwortlichen des Dresdner Uniklinikums mitteilen, muss jedes fünfte Neugeborene medizinisch versorgt werden. Um das auch in ländlichen Regionen zu ermöglichen, haben sie gemeinsam mit der AOK Plus das Versorgungsnetzwerk „Sichere Geburt: Koordinierte, fächerübergreifende, interdisziplinäre Versorgung Schwangerer, Neugeborener und deren Familien in Ostsachsen“ gegründet.

Expertise auf Rädern

Telemedizin ist dabei das Stichwort. Bedeutet: Experten des Uniklinikums sollen sich per Videoschalte mit den Patientinnen oder behandelnden Kinderärzten in Verbindung setzen können. Und das in jeder Situation. „Wenn es eine Notsituation in einem Kreißsaal gibt, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis ein benötigter Experten eingeflogen werden kann“, macht Professor Mario Rüdiger, Chef des Zentrums für feto- und neonatale Gesundheit, die Notwendigkeit deutlich. Mithilfe eines Bildschirms auf Rädern soll sich nämlich auch in einem solchen Fall ein Mediziner dazu schalten können, um die behandelnden Ärzte vor Ort zu unterstützen. Auch ein Notarzt, der eine Gebärende im Krankenwagen betreut, könnte auf dieses Angebot zurückgreifen und sich Unterstützung holen.

Als Pilotprojekt sind zunächst nur das Klinikum in Hoyerswerda und die Rehaklinik Bavaria in Kreischa dabei. „Mit den beiden Kliniken soll in den kommenden Monaten getestet werden, ob sich das Projekt lohnt, sowohl medizinisch als auch finanziell“, sagt Mario Rüdiger. Um das Projekt zu finanzieren, haben die Beteiligten eine Förderung über 2,6 Millionen Euro für eine Laufzeit von drei Jahren beantragt. Dank einer Spende von „Ein Herz für Kinder“ kann schon jetzt mit den Pilotkliniken gestartet werden.

Wohnortnahe Versorgung

Doch nicht nur in Extremsituationen soll das Zentrum unterstützen. Ist eine Schwangere in Hoyerswerda in Behandlung, kann sie von dort aus per Videoschalte mit einem Mediziner aus Dresden kommunizieren und spart sich den Weg nach Dresden. Die videoassistierte Kommunikation soll auch ermöglichen, dass Schwangere und Neugeborene wohnortnah versorgt werden können.

Läuft das Projekt gut an, sollen in den kommenden zwei Jahren noch rund zehn Kliniken dazukommen, sagt Mario Rüdiger. Vorrangig konzentriere man sich auf den Raum Ostsachsen, sei aber auch im Gespräch mit Chemnitz, ergänzt er. Auch eine bundesweite Ausweitung sei vorstellbar. Cahit Birdir, Leitender Oberarzt für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik am Uniklinikum, ist sich sicher, dass das Angebot von den Schwangeren gut angenommen wird. „Durch die Telemedizin können viele Probleme im Heimatort gelöst werden“, sagt er. Dies spare Zeit, Geld und auch Stress für die Patientinnen. Dennoch gibt es natürlich Grenzen, sagt Mario Rüdiger: „Wir wollen damit nicht erreichen, dass extreme Frühchen zum Beispiel in Bautzen zur Welt kommen. Es soll nicht jeder alles können müssen.“

Corona verschiebt Startschuss

Eigentlich sollte das Versorgungsnetzwerk am Dienstag, passend zum Internationalen Tag des Frühgeborenen, an den Start gehen. „Die Technik für Hoyerswerda und Kreischa konnte vor Ort noch nicht installiert werden“, gibt Professor Rüdiger zu. Sobald die Kontaktbeschränkungen in den Kliniken gelockert werden können, soll dies nachgeholt werden. Und dann kann schon bald der erste Experte via Bildschirm durch den Kreißsaal rollen.

Von Lisa-Marie Leuteritz