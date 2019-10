Eine Telefonzelle im Hygiene-Museum Dresden will zum Nachdenken über 1989 anregen

Dresden

„’89 und ich!“ heißt ein Projekt der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, bei dem Menschen eingeladen sind, auf eine bis drei Fragen zu antworten – in einer eigens dafür umgebauten Telefonzelle. Es geht um die friedliche Revolution von 1989, um die Umbrüche danach und die Vorstellungen für das Heute und Morgen. 60 Sekunden haben die Menschen Zeit für ihren Beitrag. Die Einzelbeiträge sollen zu einem Video zusammengeschnitten werden.

Die Zeitzeugen-Telefonzelle steht im Deutschen Hygiene-Museum, ist Teil der Kulturhauptstadtbewerbung Dresdens und wird am Freitag um 17 Uhr eröffnet. Thomas Arnold, Direktor der katholischen Akademie, erläutert im DNN-Interview das Projekt.

Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie, lädt mit neuen Veranstaltungsreihen dazu ein, "Komfortzonen" des Denkens zu verlassen. Quelle: Tomas Gärtner/Archiv

Frage: Warum eine Telefonzelle? Wirkt das nicht wie ein Beichtstuhl?

Thomas Arnold: Nur weil die katholische Kirche das Angebot unterbreitet, geht es nicht um Beichten oder Beichtstuhl. Wir wollen einen geschützten Raum schaffen, an dem Leute ihre Geschichte von 1989 und ihre Vorstellungen von der Zukunft mitteilen können. Im Gegensatz zum Beichtstuhl gelangen die Geschichten ja dann an die Öffentlichkeit.

„In 60 Sekunden kann man nur das Prägendste erzählen“

Warum haben Sie das Format eines Monologs gewählt?

Das Format soll Menschen zum Nachdenken anregen. Wie tief ist meine Verbindung zu den Ereignissen von 1989? Wenn man erzählt, werden Denkprozesse angestoßen. Zumal sich die Leute kurz fassen müssen. 60 Sekunden sind nicht viel Zeit. Da kann man nur das Prägendste erzählen. Aber die Menschen gehen aus der Telefonzelle heraus und denken weiter nach.

Was geschieht mit den Geschichten?

Sie werden im Internet auf www.89undich.de veröffentlicht. Die Ergebnisse werden auch bei Tagungen vorgestellt, zum Beispiel bei der Demokratiekonferenz der Landeshauptstadt am 9. und 10. November oder bei der von der Katholischen Akademie, dem Kulturhauptstadt-Büro und dem Hygiene Museum veranstalteten Fachtagung am 3. und 4. Dezember.

Das Projekt ist keine Eintagsfliege

Gibt es nicht eine große Hemmschwelle, die Telefonzelle zu betreten und eine persönliche Geschichte zu erzählen?

Ich glaube, früher sind viele Menschen gerne in eine Telefonzelle gegangen. Ich rechne mit der Neugier der Besucher. Die Telefonzelle steht im öffentlichen Raum und wir haben uns bemüht, die Hürden so niedrig wie möglich zu halten.

Ist das Projekt eine Eintagsfliege?

Nein. Die Telefonzelle steht bis Ende Dezember im Hygiene-Museum. Dann geht sie auf die Reise durch den sächsischen Raum.

Warum diese für die katholische Kirche recht ungewöhnliche Aktion?

Das ist ja nicht unsere erste ungewöhnliche Aktion. Ich erinnere an das Sachsensofa oder das Café Hoffnung. Wir haben das Anliegen, uns in gesellschaftliche Prozesse einzubringen. Kirche ist nicht nur für die gläubigen Menschen da, sondern will viele Menschen zusammenbringen. Die Katholische Akademie ist doch das Scharnier zwischen Kirche und Gesellschaft.

Von Thomas Baumann-Hartwig