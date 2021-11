Dresden

Im Juli haben Friederike Kühn (38) und Sohn Eddie (5) im Kleingarten der Familie in Dresden-Seidnitz zwölf Teebeutel vergraben (DNN berichteten). Denn sie wollten sich an einem wissenschaftlichen Experiment beteiligen. Jetzt – reichlich drei Monate später – geht es wieder ans Ausgraben.

Die Teebeutel werden ausgebuddelt

Ob von den Teebeuteln noch etwas übrig ist? Sind sie im Erdboden – längst überwachsen und mit Blättern bedeckt – überhaupt wiederzufinden?

Klar. Friederike Kühn und Eddie sind sich sicher. Schließlich haben sie die Stellen im Juli markiert. Weil auch die Abstände vorher vorgegeben waren und die Papierfähnchen der Grüntee- und Rooibos-Teebeutel – zwar etwas verwittert – aber immer noch vorhanden sind und aus der Erde gucken, sind die Beutel schnell gefunden. Da sie aus einem Kunststoffmaterial bestehen, sind sie auch noch als Beutel erhalten.

Sechs der zwölf Teebeutel sind wieder ausgebuddelt. Sie müssen jetzt erst einmal trocknen. Quelle: Dietrich Flechtner

„Sie müssen jetzt erst mal trocknen“, erklärt Friederike Kühn. Dann werden die Teebeutel vorsichtig mit dem Pinsel gesäubert, kleine Wurzeln oder auch andere, fester dransitzende Teilchen mit der Pinzette entfernt.

Jetzt geht es ans Wiegen

Nun geht es ans Wiegen mit der Feinwaage. Die war neben den genormten Teebeuteln, einer Schaufel, pH-Teststreifen, Messbehältnissen und genauer Handlungsanweisung im Aktions-Kit enthalten, das Familie Kühn für das Experiment bekommen hat.

„Der Grüntee ist mehr verrottet als der Rooibos“, stellt die Kleingärtnerin später fest. Letzterer habe noch etwa 60 Prozent seines vorherigen Gewichtes, der Grüne Tee nur die Hälfte. Der nächste Teil des Experimentes folgt.

Der pH-Wert des Bodens ist gefragt

Eddie darf den Teststreifen ins Wasser im Plasteröhrchen halten, als sich der Erdschlamm gesetzt hat. Denn die beiden müssen von den Stellen, wo die Teebeutel eingebuddelt waren, den pH-Wert bestimmen. Der erste Versuch geht schief. Das liegt nicht an Eddie, seine Mama war zu ungeduldig. Der Schlamm hatte sich im Reagenz„glas“ noch nicht gesetzt, so ist auf dem Teststreifen nicht viel zu erkennen. Zweiter Versuch. Der Vergleich mit der Farbtabelle einer mitgelieferten Karte ist nicht einfach. Denn alle drei Farben stimmen nicht überein. Die meiste Übereinstimmung ist am Ende bei 6,5. Das entscheiden wir schließlich zusammen.

Der pH-Wert wird anhand einer im Aktions-Kit mitgelieferten Tabelle bestimmt. Quelle: Dietrich Flechtner

Anhand einer Spatenprobe müssen Friederike Kühn und Sohn Eddie nach genauen Vorgaben auch noch die Zahl der (sichtbaren) Bodentiere bestimmen, die Bodenfarbe eintragen und den Durchwurzelungsgrad.

Die Rollprobe

Dann geht es an die Bodenbestimmung. Eddie müht sich redlich, entsprechend der Rollprobe aus einer Handvoll Erde eine Wurst zu formen. Keine Chance. Ganz klar: Der Boden ist sandig, findet Friederike Kühne. Des Weiteren sind Sonneneinstrahlung, GPS-Daten und Standortbeschreibung gefragt. All das wird sie später noch Online in ein Formular eintragen und wegschicken. Dann ist ihr Part bei der „Expedition ins Erdreich“ beendet.

Die Initiatoren des Projektes

Initiatoren sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und das BonaRes – Zentrum für Bodenforschung. Sinn der Aktion ist, Daten über die Bodengesundheit und den Zustand unserer Böden zu sammeln.

In allen Bundesländern haben Interessierte mitgemacht, auch 300 Schulen. Sie alle erheben Bodendaten an bis zu 9000 Standorten. „Es ist das erste derart umfassende Bürgerforschungsprojekt in der Bodenforschung in Deutschland“, teilen die Veranstalter mit.

Das Ziel des Experimentes

Aus den zahlreichen lokalen Einblicken würden die Forscher und Forscherinnen einen Gesamteindruck zum Bodenzustand in Deutschland ableiten. Geprüft werde auch, ob die Daten in das BonaRes-Bodenmodell einfließen können.

„Auf dessen Grundlage sollen spezifische Handlungsempfehlungen für die Landwirtschaft abgeleitet werden, um Böden nachhaltiger zu nutzen, Bodenfunktionen zu erhalten und zu verbessern.“ Zudem würden die Ergebnisse des Tea-Bag-Indexes an das internationale Forschungsprojekt „teatime4sience“ übermittelt, das die Daten für die Klimamodellierung nutzt.

Der private Nutzen

Für Friederike Kühne hat der ganze Aufwand auch einen praktischen Nutzen. Nicht nur in Bezug auf ihren Sohn Eddie, der mit ein- und ausgebuddelt, Insekten gezählt, die Farbe der Erde bestimmt und sich so mit Garten und Natur beschäftigt hat. „Ich weiß jetzt, welchen pH-Wert mein Boden hat. Auch die Bodenart ist jetzt klar.“ Das ist beim Gärtnern durchaus hilfreich.

Von Catrin Steinbach