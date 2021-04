Dresden

Nach der Messerattacke bei einer illegalen Technoparty in der Dresdner Heide hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der muss sich wegen versuchten Mordes in zwei Fällen vor der Jugendkammer des Dresdner Landgerichts verantworten. Die Hauptverhandlung findet komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da der Angeklagte zur Tatzeit erst 16 Jahre alt war.

Am 30. August vergangenen Jahres fand in der Heide in der Nähe des Kannenhenkelwegs trotz Veranstaltungsverbotes eine Technoparty statt. Gegen 3 Uhr soll der 16-Jährige dort auf einen 21 Jahre alten Mann und eine gleichaltrige Frau eingestochen und beide schwer verletzt haben, teilte die Polizei damals mit. Er soll zunächst den Mann attackiert und ihm mehrfach in den Rücken gestochen haben. Dabei wurde u.a. dessen Niere verletzt.

Frust, Rassismus oder Freude am Töten?

Danach soll er der Frau in den Bauch gestochen haben. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen mit massiven Blutungen im Bauraum und musste notoperiert werden. Wenig später wurde der 16-Jährige festgenommen, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Lesen Sie auch Messerstecherei in Dresden: Was geschah auf der illegalen Technoparty in der Heide?

Die Tat sorgte für erhebliche Schlagzeilen, vor allem die Frage nach dem Motiv. Die Tat könne der Beschuldigte aus Frust über die eigene, als unbefriedigend empfundene Lebenssituation begangen haben, teilte die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung mit. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Tat aus Freude an der Vernichtung von Menschenleben oder völlig grundlos begangen wurde.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglicherweise war die Tat aber auch rassistisch oder rechtsradikal motiviert. Im Zuge der Anzeigenaufnahme und Ermittlungen sei bekannt geworden, dass rund 45 Minuten vor der Tat ein 22-jähriger Syrer von dem Beschuldigten rassistisch beleidigt worden sei. Der Teenager habe dabei auch den Hitlergruß gezeigt. Dies hatten die Polizei und die Staatsanwaltschaft nach der Tat auf Anfrage von „Straßengezwitscher“, einer Rechercheplattform gegen Rassismus, mitgeteilt.

Von Monika Löffler