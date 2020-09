Weil der Platz für junge Technologiefirmen in der Landeshauptstadt knapp wird, wollen die Stadt und ihre Tochter „ Technologiezentrum Dresden GmbH“ das Technologiezentrum an der Gostritzer Straße erweitern. Das hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) angekündigt.

Der Ausbau liegt auch am Wachstum eines Mieters der ersten Stunde: Das Optoelektronik-Unternehmen „Infratec“ ist innerhalb des Technologiezentrums expandiert und dort auch nicht mehr nur Mieter, sondern inzwischen auch Investor und Bauherr. Dadurch ist aber wiederum erst mal weniger Platz für Ausgründungen aus der TU oder anderen Forschungseinrichtungen oder für kleine Hightech-Ansiedlungen. Womöglich wird im Zuge der Erweiterung auch ein seit Jahren schwelendes Problem gelöst: Eine Sanierung der Gostritzer Straße ist schon lange überfällig.

Andere Zentren ebenfalls fast voll belegt

Der Ansiedlungskomplex im Dresdner Süden war nach der Wende das erste Technologiezentrum der Stadt. Zu den Geburtshelfern und Anteilseignern gehörten ursprünglich das Technologiezentrum Dortmund, die Sparkasse Dresden und die TU Dresden. Inzwischen ist der Gesellschafterkreis geschrumpft: Die Dortmunder haben ihre verbleibenden Anteile an die TU übergeben, wie OB Hilbert informierte.

Während der Komplex an der Gostritzer Straße recht rasch voll vermietet war, entstanden in den vergangenen drei Jahrzehnten ähnliche städtische Zentren in Dresden, die inzwischen ebenfalls voll oder fast voll sind. Dazu gehören das auf Biotech und Medizin spezialisierte Bioinnovationszentrum „Bioz“ am Tatzberg in Dresden-Johannstadt, der Technopark Nord am Ardenne-Ring und das Nanocenter in Klotzsche, die sich eher auf mikroelektroniknahe Firmen spezialisiert haben.

Jüngstes Technologiezentrum sind die von einem privaten Investor sanierten „Universellen Werke Dresden“ an der Zwickauer Straße, die sich auf Leichtbau und Robotik fokussieren. Weitere Technologiezentren könnten noch auf dem TU-Campus Süd und im Wissenschaftspark Ost an der Reicker Straße entstehen – dahinter stehen aber noch Fragezeichen.

Von Heiko Weckbrodt