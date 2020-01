Technikmuseum Dresden öffnet „Schaufenster der Forschung“

Dresden

Exzellente Forschungsprojekte der hiesigen Wissenschafts-Szene spielen in den „Technischen Sammlungen Dresden“ (TSD) künftig eine größere Rolle: Im Mai will Direktor Roland Schwarz ein „ Schaufenster der Forschung“ eröffnen. Entstehen soll dieser neue Museumsbereich in der fünften Etage des Ernemann-Baus an der Junghansstraße.

„Wir wollen dort mit interaktiven Exponaten und populärwissenschaftlichen Veranstaltungen zeigen, woran aktuell in Dresden geforscht wird“, kündigte Schwarz an. Das rund 120 Quadratmeter große Areal werde sich den Besuchern ähnlich präsentieren wie der Erkenntnisgewinn in den Instituten oder wie die Auslagen in einem Heimelektronik-Laden: im ständigen Wandel.

Ab Herbst steht Klimawandel im Fokus

Vieldiskutierte Technologien wie die Quantenmaterialien und der Mobilfunk der 5. Generation (5G) machen im Mai den Anfang. „Zusammen mit dem Barkhausen-Institut der TU Dresden wollen wir beispielsweise die Vorteile und Chancen durch 5G zeigen, aber auch die Bedenken, die sich mit dieser Technologie verbinden“, betonte der Direktor. Für viel Zündstoff dürfte das Herbstthema sorgen: Dann ist der wissenschaftliche Forschungsstand zum Klimawandel an der Reihe. Weitere Spitzenforschungsprojekte folgen im Wechsel.

Das Wissenschafts-Schaufenster ist ein neues Beispiel für die Wandlungsfähigkeit der ehemaligen Kamerafabrik in Striesen, die nach der Wende zum Museum wurde. Seither haben sich die TSD vom reinen Technikmuseum, das eher ins Gestern schaute, zu einem Wissenschaftszentrum für die ganze Familie weiterentwickelt, in dem das Heute und Morgen eine wachsende Rolle spielt.

95 000 Gäste im Jahr 2019

Vor allem in der vergangenen Dekade entstanden viele Mitmach-Angebote, die sich an ein jüngeres Publikum richten. Dazu gehören das „Erlebnisland Mathematik“, der Physikerlebnispark, die „Wellenreiter“-Lichtexponate, die Mikroelektronik-Schau „Cool X“, ein Schülerlabor und andere erlebnisorientierte Attraktionen.

Durch dieses modernisierte Profil haben die TSD inzwischen fast viermal so viele Besucher wie vor der Eröffnung des ersten Erlebnislandes im Herbst 2008. Im vergangenen Jahr hatte das Museum rund 95 000 Gäste. Die meisten davon kamen aus dem Stadtbezirk und dem Raum Dresden. Inzwischen hat das Haus aber auch eine internationale Strahlkraft entwickelt. Viele Schulklassen reisen aus Tschechien oder anderen Ländern nach Dresden, um hier Technologie, Forschung und Ingenieurskunst zum Anfassen zu erleben.

Von Heiko Weckbrodt