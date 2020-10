Dresden

Neue Hightech-Werkstätten in den Technischen Sammlungen Dresden (TSD) sollen die Begeisterung junger Besucherinnen und Besucher für die Technologien des Digitalzeitalters wecken. Im Souterrain der ehemaligen Ernemann-Kamerawerke an der Junghansstraße hat das Team um Direktor Roland Schwarz dafür ein „Machwerk“ mit fünf Themen-Werkräumen eingerichtet. Dort lernen die Mädchen und Jungen beispielsweise, Elektronik zu löten, Mathe im Alltag einzusetzen, Feuer in Zaum zu halten und mit Zukunftswerkstoffen zu experimentieren. Als erstes großes Schwerpunktthema starten die TSD gemeinsam mit Fraunhofer-Experten eine Roboter-Offensive mit kosmischen Perspektiven.

Feuerwehrausstellung im Keller muss weichen

Denn gerade die alte Fotoapparat-Fabrik in Striesen eigne sich wie kein anderer Ort als Schnittstelle zwischen Industrieära und digitaler Zukunft, ist Schwarz überzeugt: „Die Kinder des Digitalzeitalters wachsen mit faszinierenden Endgeräten auf“, erklärte der Direktor, warum er die alte Feuerwehrausstellung im Keller für eine urige Werkstatt-Etage geopfert hat. Für viele dieser Kinder sei jedoch die Vorstellung, dass all diese Smartphones, Spielkonsolen und Echoboxen erst von Ingenieuren entworfen, von Informatikern programmiert und von Arbeitern in Fabriken an Maschinen hergestellt werden müssen, kaum im Bewusstsein verankert. „Daher wollen wir in unseren neuen Werkstätten die Neugier auf diese Technologien wecken, Kompetenzen entwickeln und den Schülern auch Berufsorientierung bieten.“

Spätestens an diesem Punkt sind die Dresdner Handwerker hellhörig geworden – und haben sich in das Projekt eingeklinkt. „Roboter können den Fachkräftemangel entschärfen, die Berufsbilder im Handwerk attraktiv halten und gefährliche, monotone Arbeiten übernehmen, so dass sich der Meister auf die kreativen Arbeiten konzentrieren kann“, meint Vize-Geschäftsführerin Manuela Salewski von der Handwerkskammer Dresden. Und so haben sich die Kammer und das „ DLR School Lab“ in den TSD zusammengetan und neue Hightech-Kurse für Acht- bis Zwölfklässler entwickelt. Mit diesem „Speck“ wollen sie nicht zuletzt Nachwuchs fürs Handwerk ködern – wobei Mädchen und junge Frauen da als Kernzielgruppe gelten.

Schützenhilfe von Fraunhofer-Experten

Die Klassen bringen in den Fünf-Stunden-Workshops beispielsweise Spielzeugrobotern bei, Linien auf dem Boden zu folgen, rüsten sie mit neuen Sensoren aus und programmieren ihre Rasperry-Pi-Steuereinheiten. Auch der Entwurf neuer Produkte, ihre Vermarkung in virtuellen Welten und ihre Direkt-Produktion mit Computerfräsen und 3D-Druckern sind in den TSD-Kellerwerkstätten möglich.

Parallel zu diesen Angeboten im Klassenverband bieten die TSD offene Robotik-Angebote für alle jungen Besucher an. Dazu gehören Wochenend- und Herbstferienkurse sowie ein Einstiegskurs „Vom Küchentisch ins Weltall“ am 15. Oktober ab 15.30 Uhr für den Programmierwettbewerb „Code4Space“ – das Siegerprojekt soll dann tatsächlich zur internationalen Raumstation ISS in den Orbit fliegen. Schützenhilfe bei diesen und weiteren Robotik-Offerten bekommen die Museumspädagogen auch von Fraunhofer-Experten für „Künstliche Intelligenz“ (KI) aus Sankt Augustin: Die haben ein „Open Roberta Coding Hub“ eingerichtet, in dem junge Menschen spielerisch die Roboter-Programmierung lernen. „Dabei geht es aber nicht nur um die Roboter“, betont Roberta-Projektleiter Thorsten Leimbach. „Wir stärken auch die Fähigkeit, über Grenzen hinweg in Teams zusammenzuarbeiten, sich auf Englisch zu verständigen und andere Skills des 21. Jahrhunderts.“

