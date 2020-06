Wie sich die Technischen Sammlungen Dresden gegen Corona stellen

Dresden

Direktor Roland Schwarz rechnet auch nach der Corona-Zwangspause mit deutlich weniger Besuchern in den Technischen Sammlungen Dresden (TSD) als üblich. Er will aber mit neuen Attraktionen gegensteuern und dabei auch heiß diskutierte Themen wie Klimawandel und 5G-Angst aufgreifen.

„Seit dem 4. Mai haben wir wieder geöffnet, aber nur mit den klassischen Museumsabteilungen zum Anschauen, ohne die interaktiven Teile. Die Besucherzahlen steigen zwar langsam, aber es sind eben weit weniger als sonst“, skizziert der TSD-Direktor die Lage.

Roland Schwarz ist der Direktor der Technischen Sammlung Dresden. Quelle: Anja Schneider

Ab Sonnabend hatte die Einrichtung zwar den ersten Abschnitt des Erlebnislandes Mathematik wieder geöffnet – allerdings für höchstens 60 Besucher. Normalerweise, so Schwarz, würden oft rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichzeitig dort knobeln und spielen. Wegen Abstandsregeln, Exponat-Desinfektionen und anderen Hygiene-Auflagen seien die Spielräume derzeit aber eben stark eingeschränkt. So müsse es am Matheland – und später wohl auch an den peu à peu öffnenden anderen Mitmach-Abteilungen – Einlasskontrollen geben.

Insofern drückt Corona wahrscheinlich noch über Monate hinweg die Besucherzahlen und Ticket-Einnahmen des Mitmach-Technikmuseums in Striesen und treibt dafür die Betriebskosten in die Höhe. Hinzu kommen die indirekten Folgen: Als der Ernemann-Komplex noch eine Kamerafabrik und kein Museum war, wurde der gesamte Innenhof unterkellert. Inzwischen sind diese Unterbauten marode, so dass der Innenhof für Autos gesperrt werden musste. Ihn zu sanieren, gilt als Top-Priorität im Verbund der städtischen Museen. Zudem will Schwarz dort schon seit Jahren einen dauerhaften Wissenschaftsgarten für die Freiluft-Aktivitäten und Feste des Museums einrichten. Wegen der Corona-Haushaltssperre ist aber nun noch nicht mal absehbar, wann der Stadtrat Geld dafür springen lässt.

Schaufenster der Forschung startet verspätet

Müsste der Innenhof irgendwann auch für Fußgänger gesperrt werden, bekäme das Museum ein noch viel ernsteres Problem, warnt Schwarz: „Dann könnten wir ganz zumachen, weil über den Hof Rettungswege führen.“

Aber deshalb werfen die TSD-Leute die Flinte längst nicht ins Korn: Sie arbeiten nun an neuen Angeboten, die auch ohne anrückende Bagger machbar sind. So bereiten die Museumspädagogen für diesen Sommer besonders viele Ferienspiele mit Solar-, LED- und Wasserraketen-Basteleien vor, weil sie damit rechnen, dass viele Familien 2020 gar nicht verreisen können.

Auch will Schwarz – mit corona-bedingter mehrmonatiger Verzögerung – im September ein „Schaufenster der Forschung“ an der Junghansstraße eröffnen: Dort wollen Wissenschaftler und TSD-Kuratoren gemeinsam wechselnde Ausstellungen über besonders faszinierende Forschungen in Dresden zeigen. Zum Start erklären die Experten von dem Uni-Exzellenzcluster „ct.qmat“, warum „toplogische Eigenschaften von Quantenmaterialien“ so eine aufregende Sache sind. „Das klingt zwar trocken, hat aber enormes Zukunftspotenzial für die Informationstechnologien“, orakelt Roland Schwarz.

Parallel dazu erklären Barkhausen-Elektroniker von der TU Dresden ihre Arbeit am Internet der Dinge und an wirklich abhörsicherer Kommunikation. Zudem möchten sie mit den Besuchern über jene 5G-Ängste reden, die englische Radikale jüngst dazu trieben, Stationen für den Mobilfunk der 5. Generation (5G) anzuzünden, um Corona auszubremsen. „Wir planen da Dialogveranstaltungen inklusive der Kontroversen und Risiken rund um 5G“, verspricht der Direktor.

Ein wenig später startet eine neue Dauerausstellung: Unter dem Titel „Wolke 8“ wollen Leibniz-Forscher und Museumsexperten in der achten Etage des Ernemann-Turmes den Klimawandel beleuchten. „Das war ei­gentlich für April geplant“, erzählt Schwarz. „Doch dann kam Corona.“ Deshalb werde Wolke 8 wohl erst im Januar 2021 aufsteigen.

Von Heiko Weckbrodt