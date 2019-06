Dresden

Drei heiße Tage liegen hinter Dresdens Szeneviertel: Zum 29. Mal feierten Tausende am Wochenende die „Bunte Republik Neustadt“ – mit Musik, Sonnenschein und guter Laune. Friedlich ging es zu bei der BRN 2019, wie die Polizei bilanziert.

Viel Arbeit gab es für die insgesamt rund 1000 eingesetzten Beamten dennoch. 89 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten stellten sie bis zum Sonntagnachmittag fest. Darunter befanden sich 43 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, bei denen es sich größtenteils um den verbotenen Besitz von kleineren Mengen von Cannabis handelte.

Zudem hatte es die Polizei mit elf Körperverletzungen, zwölf Diebstählen, vier Beleidigungen und vier Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte zu tun. Bei sieben Besuchern mussten die Beamten eingreifen, weil sie verbotene Waffen – zum Beispiel ein Einhandmesser – mitführten.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes melden insgesamt 66 Verkehrsordnungswidrigkeiten auf dem Festgelände, neun Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. 73 Mal mussten Rettungskräfte eingreifen, 23 Besucher wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bereits in der Nacht zu Sonnabend protestierten Aktivisten mit einer Hausbesetzung gegen Mietwucher steigende Obdachlosigkeit und Verdrängung in dem Szeneviertel. An einem leerstehenden Gebäude an der Königsbrücker Straße 14 hängten sie „besetzt“-Plakate aus Fenstern. „Es gibt bisher keine Hinweise, dass sich dort noch Leute aufhalten“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die Aktivisten kritisierten in einer Mitteilung steigende Mieten und Wohnungsknappheit und forderten einen Kurswechsel „zur gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik“ mit bezahlbarem kommunalem Wohnraum und niedrigeren Mieten. „Wohnraum in der Stadt darf kein Geschäftsmodell sein, sondern ist ein Grundbedürfnis, das unabhängig von finanziellen und persönlichen Lebensumständen erfüllbar sein muss!“

Die „Bunte Republik Neustadt“ wurde im Juni 1990 als alternativer Staat proklamiert und seither mit einem Stadtteilfest gefeiert. In der Vergangenheit kamen jeweils mehr als 100 000 Menschen, in früheren Jahren gab es auch immer wieder Krawalle. Kritiker und auch die kurzzeitigen Hausbesetzer beklagen den Wandel des einst politischen Straßenfestes zur „kommerziellen Massenveranstaltung“.

Von Christin Grödel, mit dpa