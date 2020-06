Tausende demonstrieren in Dresden gegen Rassismus

Dresden

Weltweit und auch in vielen deutschen Städten drückten Menschen am Samstag ihre Anteilnahme nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis aus. Auch auf dem Altmarkt in Dresden sammelten sich nach Angaben der Polizei rund 4000, als Zeichen der Trauer mehrheitlich dunkel gekleidete Teilnehmer, um gegen Rassismus und Polizeigewalt Position zu beziehen.

8 Minuten und 46 Sekunden Schweigen

Eindrucksvoll wirkte die auf 8 Minuten und 46 Sekunden ausgedehnte Schweigeminute auf dem Altmarkt, während rund herum das bunte Gewusel eines Shopping-Samstags tobte. 8 Minuten, 46 Sekunden hatte ein weißer Polizist auf dem Nacken des unbewaffneten und fixierten George Floyd gekniet.

Erinnert wurde in Redebeiträgen und auf Plakaten auch an Dresdner Schicksale, etwa das der Ägypterin Marwa El-Sherbini, die 2009 im Dresdner Landgericht erstochen worden war, sowie an Jorge Gomondai, der 1991 bei einem rassistischen Überfall in Dresden ums Leben kam.

Im Anschluss zogen die Demonstranten vorbei an der Polizeidirektion an der Schießgasse über die Carolabrücke zum Jorge-Gomondai-Platz, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich

Von fkä mit dpa