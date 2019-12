Was die Dresdner verlieren – ein Besuch im Fundbüro

Dresden

Mehr als 12.000 verlorene Dinge haben deren Finder dieses Jahr bereits im Dresdner Fundbüro abgegeben. In der Theaterstraße 13 tun Anja Naujoks und Karsten Oehmichen gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern, was sie können, um die Sachen wieder an ihre Besitzer zu bringen. Oft ist das aber nicht viel. „Höchstens 20 Prozent der Fundsachen werden wieder abgeholt“, sagt Karsten Oehmichen.

Der Rest wird nach einem halben Jahr Aufbewahrungszeit gespendet – zum Beispiel an die Heilsarmee, das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V. (SUFW) sowie die Initiative Cuba SI – oder vernichtet, einige wertvolle Stücke werden versteigert.

Die DVB liefern jeden Tag kistenweise Fundsachen an

Wenn seine Adresse erkennbar ist, zum Beispiel durch den Inhalt von Geldbörsen, bekommt der Besitzer Post vom Fundbüro. „Aber selbst darauf erhalten wir oft keine Reaktion“, sagt Karsten Oehmichen und öffnet eine große Schublade voller beschrifteter Gegenstände.

Die meisten Fundsachen kommen von den Verkehrsbetrieben. „Die DVB liefern jeden Tag mehrere Kisten mit Dingen an, die in Bus oder Bahn liegengeblieben sind“, sagt Oehmichen. Deshalb sei es auch immer ein guter Tipp nachzufragen, wenn man dort etwas vergessen hat.

Zur Galerie Tausende Dinge, die Dresdner verlieren, landen im Fundbüro – abgeholt werden sie meist nicht. Dabei könnte sich ein Besuch in der Theaterstraße durchaus lohnen.

„Aber nicht gleich am selben Tag“, fügt er hinzu. Die Fundstücke müssten ja erst einmal angeliefert und erfasst werden. Auch wer in den Autos von Clevershuttle, im Harbig-Stadion, in der Gläsernen Manufaktur oder in den Bibliotheken etwas liegen lässt, hat im Fundbüro gute Chancen. Durch die neuen Partner hat sich die aktuelle Anzahl der Fundstücke im Vergleich zum Vorjahr um rund 1000 erhöht.

Verloren wird in Dresden immer irgendetwas. In der Menge variiert das übers Jahr kaum. Wetterbedingt sammeln sich zurzeit wieder kistenweise Handschuhe, Mützen und Schals an. Auch vom Striezelmarkt trifft so einiges ein. Kollegen vom Ordnungsamt, die im selben Haus in der Theaterstraße sitzen, organisieren die Striezelwache, sammeln jeden Tag, was auf dem Altmarkt abgegeben wird und bringen das, was nicht abgeholt wird, ins Fundbüro. Dort warten jetzt neben Kleidungsstücken auch Portemonnaies und Rucksäcke, aber auch ein großer vollgepackter Reisekoffer vom Weihnachtsmarkt auf ihre Besitzer.

Zwei Beinprothesen und ein reuiger Sünder

Manches Fundstück lässt die Mitarbeiter im Fundbüro schmunzeln. Zahnprothesen sind da längst nicht die kuriosesten Stücke. Als sie eines Tages zur Arbeit kam, habe sie erst einmal einen Schreck bekommen, erzählt Anja Naujoks. In der Ecke stand ein großer Müllsack, aus dem zwei Beine ragten. Es habe sich dann herausgestellt, dass es sich um Beinprothesen einschließlich Hose handelte, die vor dem Studentenwerk gefunden worden waren. Während der Besitzer mit seinen Sportprothesen unterwegs war, hatte der Finder die anderen an sich genommen und abgeliefert.

Einmal sei der Finder eines Smartphones erst Monate später mit seinem Fund aufgetaucht. Er erzählte, dass er das Gerät eigentlich behalten wollte, aber nun vom schlechten Gewissen geplagt sei. Eine Anfrage bei der Polizei ergab, dass das Telefon tatsächlich als gestohlen gemeldet war. Ob dem reuigen Sünder mildernde Umstände zugebilligt wurden, weiß Anja Naujoks nicht, wohl aber, dass er die Sache auch anonym hätte regeln können: „Der Finder ist nicht verpflichtet, bei uns seine Personalien zu hinterlassen.“

Die Soko vom Grünen Gewölbe bringt Schmuck vorbei

Kuriosestes Fundstück der jüngsten Zeit, sagt Karsten Oehmichen, sei ein kleines mit glitzernden Steinchen besetztes Schmuckstück, das sogar die Soko „Epaulette“ begutachtet hatte, die zum Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe ermittelt. Zwei Tage nach der Tat habe es ein Bürger gefunden und mit dem Verdacht, dass es sich um ein Stück aus der spektakulären Diebesbeute handeln könnte, zur Polizei gebracht. Deren Prüfung fiel aber negativ aus. Manchmal geht es aber auch anders herum. Seltene Funde von Waffen und Drogen leitet das Fundbüro direkt an die Polizei weiter.

So aufregend ist der Alltag der Mitarbeiter im Fundbüro aber in der Regel nicht. Ihre Hauptbeschäftigung ist das akribische Erfassen jedes einzelnen Fundstückes im Computer, um bei Nachfragen mit Hilfe der Software schnell Auskunft geben zu können. Deshalb ist das Fundbüro auch nicht ständig geöffnet.

„Man muss gefundene Sachen aber auch nicht unbedingt zu uns bringen“, sagt Karsten Oehmichen. Bürgerbüros und Polizeireviere nähmen die Fundstücke ebenso entgegen und leiteten sie ans Fundbüro weiter. Dass sie so selten abgeholt werden, kann er ein Stück weit verstehen. „Als ich noch nicht hier gearbeitet habe“, sagt er, „habe ich auch mal ein Handy verloren. Im Fundbüro nachgefragt habe ich damals nicht.“ Heute wisse er ja, was alles abgegeben wird, und könne jedem den Rat geben, in so einem Fall mal vorbeizuschauen.

Online-Formular für Verlustmeldung, Handys in der Versteigerung

Wer ein Fundstück abgibt, sollte auf jeden Fall Ort und Zeit des Fundes angeben, wer etwas abholen möchte, bei Schlüsseln einen Zweitschlüssel und bei Handys die 15-stellige Seriennummer (IMEI) parat haben. Für die Verlustmeldung und Anfrage, ob etwas im Fundbüro abgegeben wurde, hat die Stadt jetzt auch ein Formular ins Internet gestellt, das alle für die Bearbeitung nötigen Angaben erfasst.

Vier Mal im Jahr werden in der Regel um die 100 nicht abgeholte Fundstücke auf Versteigerungen im Rathaus angeboten. Es könnten bald mehr werden, denn seit eine IT-Firma die Daten auf den Geräten datenschutzgerecht löscht, sind auch Handys und Smartphones, von denen derzeit mehr als 1000 im Keller in der Theaterstraße liegen, für die Auktionen zugelassen. Wer damit liebäugelt, ein Fundstück zu ersteigern, sollte sich den 3. März 2020 im Kalender anstreichen – dann findet die nächste Fundsachenauktion statt.

Tipps fürs Finden und Verlieren Etwas verloren Nicht sofort im Fundbüro nachfragen. Vielleicht wurde die Sache ja auch bei Verantwortlichen am Fundort abgegeben. Eine gute Beschreibung des Gegenstandes oder auch ein Foto hilft den Mitarbeitern des Fundbüros bei der Recherche am Computer. Das Online-Formular ausfüllen. Die Deutsche Bahn verwahrt Fundsachen selbst. Gegenstände, die in Zügen oder Gebäuden der Bahn verloren gehen, werden nicht an das Fundbüro weitergeleitet. Etwas gefunden Wichtig ist die Angabe, wann und wo etwas gefunden wurde. Erst mal die Lage klären und nicht jeden „Fund“ gleich mitnehmen, manchmal ist der Besitzer noch in der Nähe. Fahrräder sind keine Fundsachen. Bitte die Polizei informieren, wenn ein vermeintlich herrenloses Fahrrad aufgefunden wird. Abgeben kann man Fundsachen auch bei Fahrern der DVB, in Bürgerbüros und Polizeirevieren. Service Geöffnet istdas Dresdner Fundbüro in der Theaterstraße 13 dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Telefonische Sprechzeit: Montag und Mittwoch, jeweils von 13 bis 15 Uhr unter 0351/4885996. Weitere Informationen: dresden.de/fundbuero

Von Holger Grigutsch