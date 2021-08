Tatort Dresden: Kommissar Schnabel gerät in der 14. Ausgabe selbst in Gefahr

Leipzig

Eine entführte Klatschreporterin, ein Mann mit Maus-Maske und 150 angeblich verschleppte Kinder in einem Dresdner Keller: Die 14. Ausgabe des Dresdner Tatorts „Katz und Maus“ hat ordentlich Gruselpotenzial. Damit für die Ausstrahlung im nächsten Jahr alles im Kasten ist, haben am Montag die Dreharbeiten in der Landeshauptstadt begonnen.

Vor der Kamera stehen wie immer Karin Hanczewski als Ermittlerin Karin Gorniak, Cornelia Gröschel als Kommissarin Leonie Winkler und Martin Brambach als Kommissariatsleiter Peter Schnabel.

Entführte Journalistin, gefesselter Ermittler

Die Handlung: Ein klassisches Entführungsdrama. Nachdem die Klatschreporterin Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz) auf offener Straße in Dresden verschleppt wird, wendet sich der als Maus maskierte Entführer mit einer Videobotschaft an das Ermittlertrio. Die Forderung klingt bizarr wie utopisch: Nur wenn die Polizei in 24 Stunden 150 angeblich in Sachsen entführte Kinder aus einem Dresdner Keller rettet, kommt die Journalistin frei. Angesichts der erfolglosen Suche nach Reporterin und Kindern wendet sich Kommissariatschef Peter Schnabel an die Öffentlichkeit. Ein Schritt mit fatalen Folgen – die Geisel stirbt. Und nicht nur das: Am Nächsten Tag blickt Schnabel selbst gefesselt in das Gesicht des Maus-Manns.

Sendetermin steht noch aus

„Katz und Maus“ ist ein Werk der Berliner Filmproduktionsfirma Made For im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für das Erste. Das Drehbuch kommt von Jan Cronauer und Stefanie Veith. Die Regie führt Gregory Kirchhoff, die Bildgestaltung Dino von Wintersdorff.

Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 1. September. Einen konkreten Sendetermin gibt es noch nicht.

Von Laura Catoni