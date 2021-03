Dresden

Paul D. und sein Nachbar kamen offenbar überhaupt nicht miteinander klar. Zwischen dem 28-Jährigen und dem 40 Jahre alten Mann gab es öfter Zoff. Der Jüngere ließ dann gern die Fäuste sprechen.

Beide wohnten glücklicherweise gleich neben dem Friedrichstädter Krankenhaus auf der Wachsbleichstraße – da zog sich gelegentlich eine Blutspur von der Wohnung bis in Klinik.

Drogen und Schizophrenie

So am 16. August vergangenen Jahres. Da soll Paul D. die Wohnungstür des Nachbarn mit einer Hantel eingeschlagen und dann den 40-Jährigen mit ihr verprügelt haben. Anschließend demolierte er die Wohnung und schlug alle Fenster ein. Der Schläger haute ab, das Opfer schleppte sich ins Krankenhaus. Die Polizei musste nur der Blutspur folgen. Am 14. September kam der 40-Jährige wieder in die Klinik – mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Paul D. soll ihn nach einem Streit niedergestochen haben.

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung steht der 28-Jährige nun vor dem Landgericht. Die Taten, so die Staatsanwaltschaft, habe er im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen. Der Angeklagte D. hat ein erhebliches Drogenproblem und leidet – wie auch sein Nachbar – unter paranoider Schizophrenie. Das Gericht muss nun über eine mögliche Unterbringung entscheiden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Anklage hatte sich Paul D. an jenem Tag über Lärm aus der nachbarlichen Wohnung geärgert, geklingelt und dem 40-Jährigen ein stilettartiges Messer in Schulter und Rücken gerammt. Durch die Stiche wurde unter anderem die Lunge perforiert – nur eine Notoperation rettete dem 40-Jährigen das Leben. Der Angeklagte flüchtete nach der Tat, wurde drei Tage später festgenommen und kam dann ins Krankenhaus nach Arnsdorf.

Auf Anraten seiner Anwälte will er sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml