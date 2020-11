Dresden

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst vom 25. Oktober wird in Dresdens Stadtverwaltung zwar als „Abschluss mit Augenmaß“ begrüßt, doch schlägt sie im Dresdner Haushalt ordentlich ins Kontor. Wie berichtet, fehlen bei den Vorausplanungen für die Lohnerhöhungen rund 6,3 Millionen Euro, die nun zusätzlich Eingang finden müssen in den Doppelhaushalt. Und das ist noch nicht alles.

Millionen an Zusatzkosten für Dresden

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hatte mit Blick auf die Tarifeinigung gar von Zusatzkosten in Höhe von 40 Millionen Euro gesprochen, dabei allerdings auch die Jahre 2023 und 2024 hineingerechnet. In denen werden nach seiner Rechnung die jetzt beschlossenen Tariferhöhungen jährlich mit 13,5 Millionen zu Buche schlagen.

Aufschlag für Pflege- und Intensivkräfte im Städtischen Klinikum

Auf DNN-Nachfrage gab die Finanzverwaltung nun die Zusatzkosten für die städtischen Pflege- und Intensivkräfte bekannt. Hier waren ja zwischen öffentlicher Hand und Verdi Lohnsteigerungen um bis zu zehn Prozent ausgehandelt worden.

Für die Pflege- und Intensivkräfte im Städtischen Klinikum bezifferte Lames die Höhe der pandemiebedingten Sonderzahlung im laufenden Jahr auf 650 000 Euro. Ob und wie das durch die Kostenträger – das sind vor allem die Krankenkassen – refinanziert werden könne, sei bislang völlig offen.

Kassen refinanzieren zum Großteil die höheren Löhne 2021

Für das Jahr 2021 kommen dem SPD-Politiker zufolge neben der Tarifsteigerung in Höhe von 1,4 Prozent auch Zulagen für Intensivpflege, Wechselschichten und die Pflegezulage zum Tragen. Heißt: Es fallen tarifbedingte Zusatzkosten von 2,2 Millionen Euro an. Doch die, so Peter Lames, würden zum Großteil durch die Krankenkassen übernommen.

Mehr Geld auch für Beschäftigte im Gesundheitsamt

Von den Verhandlungen profitieren dem Bürgermeister zufolge auch die 21 Beschäftigten im Dresdner Gesundheitsamt, die nach dem Pflegetarif bezahlt werden. Für sie würden im laufenden Jahr 10 300 Euro als Corona-Prämie fällig. Die Erhöhung der Löhne koste dann im Jahr 2021 rund 10000 Euro mehr.

Von Barbara Stock