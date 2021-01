Mirow/Dresden

Schloss Mirow wurde ab etwa 1709 als Witwensitz für Herzogin Christiane Aemilie Anthonie von Mecklenburg-Strelitz nach Plänen des Baumeisters Joachim Borchmann errichtet. Im Herzen des jüngst sanierten Baus hat sich der hochbarocke Festsaal des italienischen Stuckateurs Giovanni Battista Clerici in seiner ganzen Pracht erhalten, erstaunlich diente das Schloss doch zu DDR-Zeiten erst als Kornspeicher und dann als Feierabendheim.

Die Räume in Mirow wurden einst von deutschen und italienischen Künstlern und Kunsthandwerkern ausgestattet, die auch für den Preußenkönig und „Nachbarn in Rheinsberg“ Friedrich den Großen (1712–1786) tätig waren – dieser nannte die Leute in Mirow im Übrigen spöttisch „Mirokesen“. Als der Regent mit seinen Truppen in den Siebenjährigen Krieg zog, kamen die Künstler ab 1756 nach Mirow, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Anzeige

Herzogin kaufte Tapeten in Dresden

Der Besuch des Schlosses lohnt zudem wegen einiger bemerkenswerter Tapeten. Demjenigen, der jetzt die Augen verdreht und das Lesen einstellen möchte, weil er ein Tapetentrauma hat (schließlich galt Raufasertapete – einst als nüchterne Schwester der Mustertapete echte Avantgarde – spätestens seit den 1990er Jahren als Inbegriff des Vorstadtspießertums), sei versichert, dass es sich bei diesen Tapeten um echte Kunstwerke handelt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu gehören außer einer Tapete mit Blumenstillleben im sogenannten Gewitterzimmer, benannt nach dem von Gewitterwolken geprägten Bildhintergrund, auch die szenischen Darstellungen von Liebespaaren in Parklandschaften, sogenannte Schäferszenen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts im Watteau-Zimmer. Die Bilder werden von illusionistisch in Rokokomanier gemalten Rahmen eingefasst und von ebenfalls gemaltem, mit Blumen geschmücktem Schnitzwerk umgeben.

Der Clou: Die Tapeten im Watteau-Zimmer wie auch im Gewitter- und Streublumenzimmer wurden, wie eine Texttafel informiert, 1754 von Herzogin Elisabeth Albertine bei Johann Conradi Petri in Dresden angekauft. Die Quittung spricht von „gemahlten und laquierten Tapeten, blau im Grund mit Watteauschen Figuren“. Der französische Maler Antoine Watteau (1684–1721) stand mit seinem Namen europaweit Pate für Darstellungen von Liebespaaren oder musizierenden Personen vor einer Gartenkulisse.

Bei der Garnitur von „seehfarbenem Grund mit gestreuten Blumen“ sind keine Fantasiegewächse abgebildet, sondern natürlich vorkommende Blumen. Quelle: C. Ruf

Urban-Jungle-Look zählt zu den beliebtesten Motiven

Direkte Kopien sind die Mirower Tapeten allerdings mitnichten. Zu sehen sind sieben Szenen. Neben typischen Liebespaaren zeigt eine Darstellung ein Treffen mit einem Wahrsager, eine andere die Zusammenkunft mit einem Zauberer. Zu der Tapete mit Blumen im Rokoko-Schatzkästchen der Mirokesen wird auf der Dresdner Quittung vermerkt, dass es sich um eine „Garnitur von seehfarbenem Grund mit gestreuten Blumen“ handelt. Zu sehen sind nicht Fantasiegewächse, sondern wirklichkeitsgetreue Darstellungen von Nelken, Rosen und Tulpen, wie sie damals fast ausschließlich in Schlossgärten zu finden gewesen seien, womit das florale Muster auch ein Zeichen von Luxus gewesen wäre.

Heute sind Tapeten billiger – und wieder voll im Trend. Das Tapetentrauma, das den 1970er und 1990er Jahren geschuldet war, als zum einen Geometrie in Rot und Orange ganz ohne LSD für psychedelische Bilder im Kopf des Betrachters sorgte, zum anderen die Raufasertapete wie erwähnt in Verruf kam, scheint überwunden.

Spätestens als das Büro wegen der Coronakrise in die eigenen vier Wände verlegt werden musste, stellte sich für viele nach dem wann auch immer erfolgenden Ende des Lockdowns für viele die Frage nach dem passenden Hintergrund im trauten Heim. Der Urban-Jungle-Look zählt zu den beliebtesten Tapetenmotiven in deutschen Wohnzimmern, wobei es wiederum nicht auf jene Billigpalmen hinausläuft, wie sie in den 1970ern in keiner Wohnung im Westen fehlen durften.

Von Christian Ruf