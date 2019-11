Tanzstudio DanceArt Dresden feiert mit Tanzgala seinen 40. Geburtstag

Dresden

Sie springen und hüpfen, führen gekonnt einen Spagat aus. Der Boden bebt fast, als sich die zwölf Frauen im Tanzkurs zu „Wake Me Up Before You Go Go“ von Wham! aufwärmen. Bereits nach wenigen Minuten sind die Teilnehmerinnen ordentlich durchgeschwitzt. Als der Song zu Ende geht, legen sie sich auf den Boden und führen die graziösen Bewegungen in Rückenlage fort. „Hoch die Beine!“, ruft Trainerin Young Mi Lee. „Und atmen! Ich höre euch nicht atmen!“

Die Frauen im Fortgeschrittenenkurs für Showballett sind zwischen 16 und Mitte 30 Jahre alt. Sie alle sind Mitglieder des Tanzstudios DanceArt Dresden. „Ich bin hier schon seit elf Jahren dabei“, erzählt die 16-jährige Katharina. Und obwohl sie schon öfter auf der Bühne gestanden hat, ist sie vor dem großen Auftritt dennoch aufgeregt.

Zwischen den Proben herrscht reges Treiben im Studio, die Anwesenden laufen zwischen Trainingssaal und Kostümraum hin und her. In den kurzen Pausen muss noch viel vorbereitet werden. Die künstlerische Leiterin und Gründerin des Vereins, Dagmar Deke, bespricht mit den Kursteilnehmerinnen abwechselnd die Kostüme.

Der Grund für die aufgeregte Stimmung in den Räumen im Seidnitz-Center: Am Sonntag findet in der Comödie Dresden die Tanzgala des DanceArt Dresden e.V. statt. Etwa 80 Mitwirkende werden in dem Programm „Eine unendliche Tanzgeschichte“ auf die Bühne treten und ihr Talent vorführen. Der Verein bringt seine Tänzerinnen und Tänzer zwar regelmäßig vors Publikum, doch nun steht diese ganz besondere Show an, denn in diesem Jahr feiert der DanceArt Dresden e.V. sein 40-jähriges Bestehen. „In ,Eine unendliche Tanzgeschichte’ erzählen wir die Geschichte mit allen Höhen und Tiefen von der Gründung bis heute“, sagt Dagmar Deke.

Im September 1979 gründete sie die Arbeitsgemeinschaft „Volkstanz“ an einer Schule in Prohlis. Es begann mit 25 Kindern – heute zählt der Verein über 200 Mitglieder. Nach der Wende wurde die AG 1990/91 neu gegründet als Verein „Tanzschule Prohlis“. Ab diesem Zeitpunkt bildeten sich neben Volkstanz weitere Gruppen mit unterschiedlichen Stilrichtungen. 2001 bekam der Verein schließlich seinen heutigen Namen DanceArt Dresden. Heute bietet das Tanzstudio im Seidnitz-Center eine ganze Reihe von Kursen und Tanzstilen für alle Altersgruppen an, von Breakdance, Hip Hop und Zumba über Jazzdance, Klassisches und Showballett bis hin zu Kindertanz.

Ein Mädchen in weinrotem Body und blickdichten schwarzen Strumpfhosen kommt aus dem Trainingssaal und fragt, ob die Gruppe Musik anmachen darf. Die Pause ist beendet; Dagmar Deke erhebt sich und stellt sich neben den Flügel. Sie betreut die 10- bis 13-jährigen Mädchen der Jazzgruppe.

Sie werden in der Comödie fünf Choreographien zeigen, beginnend mit dem Song „Tell Me More“ aus dem Musical „Grease“. Im Anschluss folgt Country: Flott setzen die 14 Mädchen ihre Cowboyhüte auf und beginnen ihre Tanzschritte zu „Cotton Eye Joe“ von Rednex. Deke verfolgt jede Mimik und Bewegung aufmerksam. „Übertreibt das Ding“, fordert sie ihre Schützlinge auf. „Und achtet auf euren Ausdruck. Macht der Welt schöne Augen!“ Ihre Motivation gelingt: Beim nächsten Durchlauf wirken die Mädchen deutlich lebhafter.

