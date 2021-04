Tamandua-Jungtier Daria zeigt sich im Zoo Dresden

Dresden

Seit 2017 züchtet der Zoo Dresden Südliche Tamanduas. Der jüngste Nachwuchs des Pärchens Ignacio und Kiwi kam am 11. Februar auf die Welt.

Es ist ein Mädchen namens Daria. Nachdem das Jungtier mit seiner Mutter die ersten Wochen hinter den Kulissen verbrachte, ist es seit dem vergangenen Wochenende auch für die Besucher im Gustav-Brandes-Haus zu sehen.

Die Zusammenführung lief reibungslos

Die Familie ist nun auch wieder vereint, denn am Montag durfte auch Ignacio wieder in die Schauanlage einziehen. Er toleriert das Jungtier, das schon mal an seiner Futterschale nascht. Daria ist seit ihrer Geburt kräftig gewachsen, hat von 500 Gramm auf 1,6 Kilogramm zugelegt.

Sie ist das dritte Jungtier von Kiwi. Normalerweise ziehen die Weibchen die Jungtiere allein auf. Südliche Tamanduas stammen aus Südamerika, leben dort östlich der Anden und zählen zu den Ameisenbären.

Von Jochen Leimert