Tagung zum Neustädter Markt in Dresden am Freitag live im Internet

Dresden

Am Freitag in der Zeit von 13 bis 19 Uhr führt die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e.V. eine Tagung zur Neugestaltung des Neustädter Marktes/Königsufers durch. Die Konferenz ist ausgebucht, Anmeldungen sind nicht mehr möglich.

Das Thema stößt in der Öffentlichkeit auf hohes Interesse. Ausgangspunkt für diese Tagung ist die Gründung der Initiative Neustädter Freiheit und deren Ziel, den Neustädter Markt in seinem jetzigen städtebaulichen Zustand zu erhalten. Dazu wurden im letzten und in diesem Jahr wiederholt Anträge zur denkmalschutzrechtlichen Unterschutzstellung beim Landesamt für Denkmalpflege gestellt.

Die Tagung kann im Internet als Livestream unter www.neumarkt-dresden.de und www.neustaedtermarkt.de verfolgt werden. Eine Teilnahme am Tagungsort ist auf Grund der hohen Hygieneauflagen nicht mehr möglich.

