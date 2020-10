Dresden

Das Begleitteam „Städtisches Klinikum“ hat seine Arbeit abgeschlossen. Das Gremium aus Beschäftigten des Klinikums, der Stadtverwaltung und Vertretern des Stadtrats soll einen Rettungsplan für die Krankenhäuser Friedrichstadt und Dresden-Neustadt entwerfen. Das Präferenzszenario sieht vor, bis 2035 die stationären Betten am Krankenhaus Friedrichstadt zu konzentrieren. Der Standort Neustadt soll ein Notfallzentrum behalten und zu einem „Gesundheitsquartier der Generationen“ entwickelt werden. Das sind die Gründe für diesen Plan.

Warum bleibt Neustadt kein stationärer Standort?

Wolfram Tschuck, Leiter Technik und Wirtschaft des Städtischen Klinikums, zeigt bei einer Führung durch die Häuser A, B, C und D auf die Probleme: 1928 wurde das heutige Klinikum als Altenheim errichtet. Es war damals ein moderner Bau und bietet heute vernünftige Bedingungen für einen Krankenhausbetrieb. Aber eben keine optimalen Bedingungen.

Anzeige

Wieso werden die Bedingungen nicht verbessert?

„Wir müssten in den Park einen Neubau setzen“, sagt Tschuck. Das aber ist ausgeschlossen. Denn die Anlage steht unter Denkmalschutz. Also müssen die denkmalgeschützten Gebäude renoviert werden. Problem: Grundrisse sind auf die Bedürfnisse von 1928 ausgelegt. So sind in den Altbauten die Gänge schmal und die Zimmer nach heutigen Standards klein. „Das können wir auch nicht ohne Weiteres ändern“, sagt der Technische Leiter. Nach einer Komplettsanierung für einen bis zu dreistelligen Millionenbetrag stünden in Neustadt nur noch 180 Betten zur Verfügung. Heute sind es 320. „Optimale Verhältnisse haben wir dann aber immer noch nicht“, so Tschuck.

Wird Neustadt jetzt vom Netz abgehängt?

„Auf gar keinen Fall. Wir werden den Standort nicht ausbluten lassen und auch künftig investieren“, sagt Marcus Polle, kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums. So soll ein vierter Kreißsaal gebaut werden, Fördermittel stehen zur Verfügung. Die Neurologie wird aus dem Neubau nach Friedrichstadt umziehen, dafür wird die Kardiologie von Bühlau in den Neubau im Klinikum Neustadt verlegt.

Stirbt Neustadt jetzt einen „Tod auf Raten“

„Keinesfalls“, sagt Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann. Die stationäre Versorgung werde so lange wie möglich als Block in Neustadt erhalten. Der Umzug der stationären Betten nach Friedrichstadt bis 2035 solle relativ kompakt abgewickelt werden.

Wie wirken sich die Pläne auf das Personal aus?

„Wir wollen keinen einzigen Beschäftigten verlieren“, sagt die Gesundheitsbürgermeisterin. Im Gegenteil: Es seien immer mehr Aufgaben zu bewältigen, jeder Mitarbeiter werde auch künftig gebraucht.

Wie soll Neustadt ab 2035 konkret genutzt werden?

Im Prinzip so wie 1928. Die Altbauten sollen als Pflegehäuser für Menschen mit demenzieller Erkrankung, aber auch als Wohngruppen für ältere Menschen genutzt werden. Ein Geburtshaus ist ebenso geplant wie ein Internationaler Campus, an dem Pflegeschüler aus allen Ländern ausgebildet werden sollen. Kaufmann will das Krankenhausgelände in den Stadtteil einfügen und auch Städtebaufördermittel akquirieren. „Wir denken auch an die Stadtentwicklung.“

Wie soll es in Friedrichstadt weitergehen?

Hier soll ein stationärer Campus mit rund 1000 Betten entstehen. Dafür sind Neubauten für 180 Betten geplant. „In einem Neubau können wir optimale Bedingungen schaffen“, sagt Tschuck. Das Städtische Klinikum will 160 Betten bis 2035 abbauen. „Wir nutzen schon heute 115 Betten nicht“, so der Kaufmännische Direktor.

Gibt es eigentlich eine Optimalvariante?

Das wäre der Neubau eines Klinikums auf der Grünen Wiese und die Aufgabe von Friedrichstadt und Neustadt als klinische Standorte. Diese Variante würde 1,3 Milliarden Euro kosten, ist also utopisch.

Was ist in nächster Zeit in Friedrichstadt geplant?

Laut Kaufmann soll der Plattenbau Haus Q abgerissen werden. „Wir planen dort den Neubau eines Zentrallabors.“ Das Haus A, der markante Bau an der Friedrichstraße, werde weiter in Bauabschnitten saniert. Das Klinikum erhält außerdem neue IT. Dafür stehen bis 2025 rund 30 Millionen Euro bereit. Gleichzeitig soll das Zukunftskonzept geplant werden. Mittelfristig sieht der städtische Etat noch einmal 30 Millionen Euro vor. „Der Träger bekennt sich zu seinem Klinikum.“

Wie geht es jetzt auf politischer Ebene weiter?

Auf der Sitzung des Gesundheitsausschusses im November soll die Arbeit des Begleitteams reflektiert werden. Dann erarbeitet die Verwaltung die Vorlage für den Stadtrat. Kaufmann hofft auf einen Stadtratsbeschluss bis zum zweiten Quartal 2021. Dieser ist die Grundlage dafür, dass die Stadt mit dem Freistaat Sachsen, der über Fördermittel einen großen Teil der rund 400 Millionen Kosten mitfinanzieren soll, in Gespräche treten kann.

Was passiert, wenn das Konzept durchfällt?

Die jetzigen Strukturen schmälern das Jahresergebnis des Klinikums um neun Millionen Euro, sagt Polle. „Dieses Geld ist schlecht eingesetzt.“ Es bestünde die einmalige Chance, das medizinische Versorgungsniveau auf eine andere Stufe zu heben. Mittelfristig gehe es um eine schwarze Null und langfristig darum, auch Rücklagen für Investitionen zu erwirtschaften.

Von Thomas Baumann-Hartwig