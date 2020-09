Dresden

Der Tag des offenen Denkmals, Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpflege, fand am Sonntag statt – wenn auch durch das Coronavirus anders, als in den vorherigen Jahren. Rund 40 Programmpunkte rund um die Architekturgeschichte der Landeshauptstadt luden zu Besichtigungen ein. Aufgrund der Pandemie gab es in Dresden erstmalig auch digitale Angebote, um das kulturelle Erbe der Stadt (wieder)zuentdecken.

Die Akteure

Trotz geltender Hygienevorschriften boten viele Akteure auch in diesem Jahr Führungen und Vorträge vor Ort an und gewährten wertvolle Einblicke in zahlreiche Denkmäler. Hierzu zählten etwa der Biobahnhof Klotzsche, die Feuerwache in Loschwitz oder die Kläranlage in Kaditz. Während stündlicher Rundgänge um das historische Terminal des Alberthafens in Friedrichstadt erfuhren Besucher allerhand Wissenswertes über den Schlepp- und Lagerkahn „Waltraut“. Die Bürgerinitiative Neustädter Freiheit lud indes zum Picknick an die von Friedrich Kracht entworfenen Brunnen am Neustädter Markt ein. Auch Friedhöfe, Schulen, Kirchen und viele andere Bauwerke, die dem Tag teilweise schon seit Jahren die Treue halten, erwarteten mit Freude den Besuch zahlreicher Gäste.

Besuchermagnet Museumszug Vindobona

Ein besonderer Besuchermagnet stellte der Schnelltriebwagen VT 18.16 dar, der in der ehemaligen Werkhalle der Bahn an der Zwickauer Straße besichtigt werden konnte. Bereits bis in die Mittagsstunden hatten rund 300 Interessierte den Museumszug in kleinen Gruppen besucht. Die gemeinnützige Gesellschaft SVT Görlitz will den Zug als eines der letzten erhaltenen Exemplare wieder fit machen. Im Zuge des Denkmaltags beantworteten die Mitglieder technische Fragen über das Projekt und den Stand der Arbeiten. Dafür nahmen Zugfans auch weite Anreisen aus Berlin, München, Tschechien und Belgien in Kauf.

Angesichts der Corona-Pandemie stand der Tag des offenen Denkmals vor ganz neuen Herausforderungen. Durch den Beschluss der Bundesregierung, bei dem alle Großveranstaltungen bis voraussichtlich 31. Dezember untersagt sind, ging das Amt für Kultur und Denkmalschutz neue Wege. Da sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz aus ihrer koordinierenden Rolle weitgehend zurückgezogen hatte, waren die Kommunen gezwungen, jeweils eigene Konzepte zu erproben.

Virtuelle Präsentationen als Corona-Alternative

In der Landeshauptstadt wurde deshalb unter anderem auf eine Eröffnungsveranstaltung verzichtet, um Gefährdungspotenziale auszuschließen. Zudem wurde alternativ die virtuelle Präsentation von Denkmälern getestet: Das Ständehaus, die Kirche St. Josef sowie das Vorwerk Nickern präsentierten sich auf der städtischen Internetseite ausschließlich digital mit Videobeiträgen und Fotostrecken.

Alles in allem stellte die Kombination des bisherigen Formats mit einer digitalen Ausführung auch in diesem Jahr ein Erfolgsmodell dar. Die situativ zu berücksichtigenden Verhaltensregeln taten dem lebendigen Erleben der Gebäude, Plätze oder Stadtviertel und dem gegenseitigen Austausch keinen Abbruch.

