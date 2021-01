Tag des Schneemanns in Dresden: Kugelbäuche, vereinigt Euch!

Dresden

Schneemänner gehören zu einem richtigen Winter wie der Weihnachtsbaum zum Heiligen Abend. Und weil die Dresdner Kinder anders als beispielsweise ihre Altersgenossen im Osterzgebirge nicht so oft Gelegenheit haben, welche zu bauen, haben sie die Chance in den letzten Tagen gut genutzt.

Am fleißigsten waren wohl die sechsjährige Ella und ihr Bruder Juri, die am Freitag gleich 38 Schneemännchen auf eine Mauer am Waldschlösschen zauberten. Das schafften die beiden lustigen Knirpse während der Mittagspause ihrer Mutti, die gerade im Homeoffice weilt und ihre Kinder mal gut „durchlüftete“. Ella und Juri hatten die Idee, für jeden Freund, Verwandten und Bekannten einen Schneemann zu bauen, den sie während der Corona-Einschränkungen nicht sehen können. Na, wenn das kein würdiger Beitrag zum Tag des Schneemanns war ...

Von Olaf Rentsch