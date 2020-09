Dresden

Als Orte würdevollen Gedenkens sind sie für Amtsleiter Detlef Thiel ein Schatz. Weit mehr als einen Platz zum Trauern sieht Beatrice Teichmann in ihnen: Touristenziel, Rückzugsort für Pflanzen und Tiere, für einige Stadtteile die einzige „grüne Lunge“ – die Friedhöfe.

Dresden hat in dieser Beziehung besonderen Reichtum vorzuweisen: Mit 58 Friedhöfen liegt Sachsens Landeshauptstadt nach Berlin und Düsseldorf, was die Zahl anbelangt, an dritter Stelle.

Nur sechs Friedhöfe dürfen mitmachen

Beste Voraussetzungen also für den Tag des Friedhofs am Sonntag. Wegen Corona dürfen nur sechs Bestattungsorte mit besonderen Programmen Besucher einladen – zwei städtische, vier evangelische. Der Loschwitzer Friedhof, eine evangelische Einrichtung, auf der 1798 erstmals bestattet wurde, ist wegen seiner vielen von Künstlern gestalteten Grabmale etwas Besonderes. Schwerpunkt der Führung, die bereits am Samstag ist und 15 Uhr an der Kapelle beginnt, sind zwei Stätten, die an die Toten der Weltkriege erinnern.

Den städtischen Nordfriedhof kann man 14 Uhr bei einer Führung kennenlernen. 16 Uhr tritt Sängerin Uta Hauthal zusammen mit dem Pianisten Konrad Möhwald auf, um Lieder vorzutragen, die sie anderen Künstlern geschenkt hat.

Den 1936 geschaffenen städtischen Heidefriedhof, einen 30 Hektar umfassenden Waldfriedhof, erklärt 13 Uhr Robert Seidel. Besucher erfahren einiges über Personen und Ereignisse der jüngeren Dresdner Stadtgeschichte.

Auf dem Annenfriedhof informiert 15 Uhr Verwalterin Lara Schink bei einem Gang über die Historie.

Der Striesener Friedhof lädt 11 Uhr zu einer Führung ein. 14 Uhr hält Anke Arnold, Pfarrerin der evangelischen Versöhnungskirche, eine Andacht. 15 Uhr führt der Kultur- und Heimatverein Sörnewitz mit seiner Gruppe „immer dieselben“ ein Theaterstück auf.

Der Innere Plauensche Friedhof wird 13 Uhr näher vorgestellt. Wie immer seien auch alle anderen Friedhöfe geöffnet, sagt Beatrice Teichmann, die den Trinitatis- und Johannisfriedhof leitet.

Eliasfriedhof, das kulturhistorische Prachtstück der Stadt

Zuständig ist sie auch für den Eliasfriedhof, das kulturhistorische Prachtstück der Stadt. Allerdings ist das 1680 während der letzten Pestepidemie angelegte Areal seit 1876 geschlossen. Wegen Corona darf er zum Tag des Friedhofs nicht öffnen. Mitglieder des Fördervereins bieten von Zeit zu Zeit Führungen an. Die Termine stehen auf der Internetseite eliasfriedhof.de.

„Ohne diese Ehrenamtlichen würde es diesen Friedhof so nicht mehr geben“, sagt Beatrice Teichmann. Die wertvollen Grabmale zu erhalten, erfordere viel Arbeit und Geld. Seit 2015 fließen Mittel aus dem Bundesförderprogramm für nationale Denkmale. Vieles jedoch könne nur dank privater Spender repariert werden.

In den letzten Jahren zum Beispiel das als Tempel gestaltete Grabmal für General Johann Gottlieb Fritsche von 1794, das für den Leibarzt Pohl, verziert mit Widderköpfen, oder das für den Offizier Johann Georg Lichtenegger, geschmückt mit einer Frauenfigur, einer Allegorie der Freigebigkeit. Noch in diesem Jahr soll ein Engel aus Sandstein seinen Kopf wiederbekommen. „Immer wieder finden wir Fragmente“, sagt Matthias Voigt, der die Restaurierung plant.

Friedhöfe mit Programm am Sonntag

Loschwitzer Friedhof: Pillnitzer Landstr. 80, bereits Samstag ab 15 Uhr

Nordfriedhof: Kannenhenkelweg 1, ab 14 Uhr

Heidefriedhof: Moritzburger Landstr. 299, ab 13 Uhr, Treffpunkt Haupteingang

Alter Annenfriedhof: Chemnitzer Str. 32, ab 15 Uhr

Striesener Friedhof: Gottleubaer Str. 2, ab 11 Uhr

Innerer Plauenscher Friedhof: Reckestr. 8, ab 13 Uhr

