Dresden

Nein, das ist nicht nur eine Kita. Das ist ein Ort für Abenteuer. Entworfen hat ihn Claudia Blaurock. Die freie Garten- und Landschaftsarchitektin lebt und arbeitet in Dresden. Ihr grünes Erlebniskonzept für die Kita am Trachenberger Platz in Dresden hat im November 2019 beim Wettbewerb um den Deutschen Spielraum-Preis einen Sonderpreis abgeräumt. Für eine naturnahe Landschaft auf 3000 Quadratmetern, die voller kleiner Wagnisse steckt und Kinder von ein bis drei Jahren jeden Tag zu neuen Spielen inspiriert. Am Sonnabend lädt sie ab 10.30 Uhr beim Tag der Architektur zur Besichtigung.

„Mein Team ist wirklich gut darin, sich an die Lieblingsspielorte der Kindheit zu erinnern. An das Gefühl, im hohen Gras zu verschwinden, sich hinter Büschen zu verstecken, mit spitzen Freudenschreien zu zehnt in der Nestschaukel durch die Luft zu fliegen, Bäume hochzuklettern, im Schlamm zu buddeln...“ Solche Erinnerungen setzen die acht Landschaftsarchitekten heute in Räume um. Sie planen, wie es gehen kann, dass sich hinter jeder Biegung oder Steigung ein neues kleines Abenteuer auftut. Damit eben zum Beispiel Kinder, die als Einjährige in die Kita am Trachenberger Platz kommen, auch noch mit drei Herausforderungen finden, die sie meistern wollen.

Anzeige

Schulhöfe aus ihrem Dasein als versiegelte Aufmarschflächen befreien

Die städtische Kita war im August 2019 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet worden. 3,3 Millionen Euro sind in den Standort geflossen – rund 2,3 Millionen Euro kamen aus dem Bundestopf „Brücken in die Zukunft“. Im Normalfall können hier 60 Kinder von ein bis drei Jahren betreut werden.

Weitere DNN+ Artikel

Und die, das berichten begeisterte Eltern, kommen gern. Denn zwischen wohlüberlegt gesetzten Büschen, Bäumen und Rasenflächen lockt draußen neben der Rollerbahn und der unvermeidlichen Sandkiste für die entdeckungsfreudigen unter den Knirpsen auch ein Holzkletterparcours mit schrägen Ebenen, kleinen Treppen, einer Wackelbrücke und einem Hängenetz. Die Kinder erobern die Hügellandschaft mit Rutsche und Hüttendorf, besetzen die Matschbahn, toben in der Nestschaukel. Besonders gelungen: Die alten Bäume durften trotz Umbaus bleiben und spenden heute Schatten und Kühle.Und überall wachsen Gräser, duftende Kräuter, Beerensträucher.

Zur Galerie Die 3000 Quadratmeter große naturnahe Außenanlage der Kita am Trachenberger Platz für Knirpse von 1 bis 3 holte beim Wettbewerb um den Deutschen Spiel-Raum-Preis 2019 einen Sonderpreis. Am 27. Juni 2020 kann die Dresdner Kita beim Tag der Architektur ab 10.30 Uhr besichtigt werden.

Das kann Claudia Blaurock einfach gut – Planen für spezielle Zielgruppen. Ihr Geheimnis: Sie und ihre Mitstreiter befragen nicht nur sich selbst, sondern auch die, die das Ganze später nutzen sollen. Das tun sie auch bei ihren Schulprojekten, mit denen sie sich inzwischen bundesweit einen Namen machen.

Ihr Anliegen dabei: Schulhöfe aus ihrem Dasein als versiegelte Aufmarschflächen befreien. „Kinder sollten nie aufhören müssen zu spielen“, sagt die Architektin. Und findet damit immer mehr Gehör. „Man darf sicher fragen, was wichtiger ist: teure Böden oder die Chance, dass sich Kinder in den Pausen draußen bewegen, ein bisschen auspowern können.“

Projekt „Johanna“ fällt Corona zum Opfer

Das jedenfalls war bis vor ein paar Wochen auch fest avisiertes Ziel für die „Johanna“ – die 102. Grundschule auf der Pfotenhauerstraße in Johannstadt. Die Schule in der DDR-Platte, die wegen ihres hohen Migrationsanteils lange als Problemschule galt, ringt seit 2014 um einen neu gestalteten Schulhof . Mit Mitteln aus dem Projekt „Zukunftsstadt“ sollte das nun endlich gelingen.Gemeinsam mit Kindern, Lehrern, Erziehern und Eltern wurde geplant, was mit dem Budget von gut 300.000 Euro möglich ist . Am Ende stand ein sortiertes Gelände, mit abtrennten Abstellflächen und einem grünen Spielraum, der vielen Kindern gleichzeitig die Chance gibt, sich zu tummeln, zu bewegen.

Doch das ist nun alles Makulatur. Wegen der Corona-Krise lebt Dresden mit einer Haushaltssperre. Und prompt fiel das Schulhofprojekt beim Schulverwaltungsamt hinten runter. Nun gibt es eine enorm abgespeckte Variante mit einem Kletterspiel aus dem Katalog. Schüler, Eltern, Lehrer und Planer sind frustriert und traurig. „Woanders“, konstatiert Claudia Blaurock etwas bitter, „hören wir Sachen wie: ,Woher wissen sie, wie der Schulhof meiner Träume aussieht?’ In Dresden wird so ein Projekt sang- und klanglos begraben. Schade.“

Weitere Besichtigungen und Veranstaltungen Dresden ■ Zentrum für Baukultur im Kulturpalast: Schau „Der Bauhausstil – Markenzeichen des Schocken-Warenhauskonzerns“; Di.-Sa. 13-18 Uhr ■ Villa Wollner , Am Steinberg 14: Christian Grayer, Begründer von OUSIA Architekten, spricht über die Bedeutung von Bauwerk und Wohnstil für das Wohlbefinden, das Leben und die Entwicklung des Menschen. Zudem stellt sich das Architekturbüro vor. 28. Juni, Vortrag 11 Uhr, Eintritt frei; Büro in der historischen Villa 13-17 Uhr geöffnet. ■ Erweiterungsbau 47. Grundschule , Mockritzer Str. 19: ARGE Hartmann+Helm/Junk & Reich; Bauherr: Stadt Dresden. Das neue Gebäude ersetzt Sport- und Unterrichtsräume, die in einem inzwischen abgebrochenen Haus untergebracht waren. Zusammen mit dem historischen Hauptgebäude und den neu gestalteten Freianlagen ist ein moderner Schulcampus entstanden. 27. Juni, 10–15 Uhr Außenbesichtigung; die Innenräume der Schule sind zur Wahrung der Hygienevorschriften nicht zugänglich; Einen Videobeitrag dazu gibt es im Internet unter hhpg.de. ■ Neubau Heliumhalle , George Bähr Str. 3b: dd1 architekten Eckhard Helfrich & Lars-Olaf Schmidt; Bauherr: Freistaat Sachsen; Teil der Gesamtmaßnahme Modernisierung Molliger-Bau ( Technische Universität Dresden); 27. Juni, 10–12 Uhr. ■ Ergotherapeutische Praxis , Räcknitzhöhe 52: Raumkonzept Scholz; Bauherr: Erik Nguyen Thanh. Durch ein neues Raumkonzept entstand in DDR-Plattenbau eine geräumige ergotherapeutische Praxis mit schwungvollem getischlertem Thresen. 27. Juni, 10–11 Uhr. Region ■ Lohgerber Stadt- und Kreismuseum , Freiberger Str. 18, 01744 Dippoldiswalde: ARGE: h.e.i.z.Haus; Bauherr: Stadt Dippoldiswalde. Museumsumbau und Sanierung. Baustellenbesichtigung mit Einblick in die Bereiche denkmalgerechte Sanierung, barrierefreie Gestaltung, Restaurierung, Bauen im Bestand. 27. Juni, 10–14 Uhr, Führungen in kleinen Gruppen ■ Christuskirche , Rathausstr. 6, 01809 Heidenau: freiraum04 Büro für Landschaftsarchitektur; Bauherr: Stadt Heidenau. Sanierung und Umgestaltung der Christuskirche zu einem Gemeindezentrum. In der neu gestalteten Freianlage laden Spiel- und Sitzbereiche sowie Staudenmischpflanzungen zum Verweilen ein. 27. Juni, 10 Uhr; Führung durch die Freianlage. Kirche und der Raum der Stille sind frei zugänglich. ■ 30 Jahre Stadtsanierung Historische Altstadt, Markt 1, 01662 Meißen: Veranstaltung mit Vortrag/Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion im Rathaus, anschließend Rundgang durch die historische Altstadt. 27. Juni ab 10 Uhr, Rundgang ab 11 Uhr ■ Versuchstechnikum Gebr. Jehmlich , Waldheimer Str. 210, 01683 Nossen: Zimmer Architekten; Bauherr: Gebrüder Jehmlich GmbH. Neubau des Versuchstechnikums am angestammten Standort in reizvoller, aber topographisch und baurechtlich schwieriger Lage. 28. Juni, 10-15 Uhr ■ Pfarrscheune Possendorf ; Kirchgasse 2, 01728 Bannewitz/OT Possendorf: Becker+Wohlfarth Bürogemeinschaft Freier Architekten; Bauherr: Pfarrlehn Possendorf im Kirchspiel Kreischa–Seifersdorf. Die unter Denkmalschutz stehende ehemalige Scheune des Pfarrguts Possendorf wurde zu einem neuen Gemeindezentrum umgebaut. 27. Juni, 13–16 Uhr und 28. Juni, 13–16 Uhr ■ Neubau Gymnasium Luisenstift , Str. der Jugend 3, 01445 Radebeul: Pussert Kosch Architekten / Kroll Architekten; Bauherr: Stadt Radebeul. Erweiterungsbau für den denkmalgeschützten Altbau des Gymnasiums Luisenstift. 28. Juni, 11 und 13 Uhr ■ Villa Bergwart , Zur kleinen Bastei Nr. 8, 01824 Kurort Rathen. Architekturbüro Knüpfer; Bauherr: privat. Im Zuge der Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes entstanden Wohnungen u. Ferienwohnungen. 27. Juni, 10 und 11 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen im Programm sind möglich. Weitere Veranstaltungen und Informationen im internet unter https://bit.ly/37YBRTh

Von Barbara Stock