Claudia Ehlers wartet geduldig. Die 52-Jährige steht etwas abseits der Schlange, unterhält sich. Seit kurz nach 14 Uhr harrt die siebenfache Mutter an diesem Dienstagnachmittag aus. Jetzt ist es 17 Uhr.

Drei Stunden Schlange stehen sind im Moment offenkundig nicht unüblich, um in die Verkaufshalle der Tafel Dresden an der Zwickauer Straße zu gelangen. „Früher gab es Wartenummern bis 50“, sagt Ehlers. Sie hält die Nummer 96 in der Hand.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die hiesige Tafel aus. Vergangene Woche wandten sich die Verantwortlichen mit einem SOS-Schreiben an die Öffentlichkeit. „Aktuell verzeichnen wir eine sehr hohe Anzahl an Neukunden, vor allem aus der Ukraine.“

Teurere Nahrungsmittel

Innerhalb kurzer Zeit sind über 700 Haushalte dazugekommen, die die rund 300 Mitarbeiter zusätzlich versorgen müssen. Und die Zahl steigt: Täglich melden sich 50 neue Kunden an. Bis vor drei oder vier Wochen seien zehn viel gewesen, sagt Alrik Schumann, der im Vorstand der Tafel arbeitet.

Nicht nur in der Landeshauptstadt zeigt sich diese Entwicklung. Sondern deutschlandweit. Mitte März hatte der Bundesverband der Tafel mitgeteilt, dass der Krieg in der Ukraine und die Inflation zur Belastungsprobe werde. Denn neben Flüchtlingen nehmen das Angebot immer mehr Menschen in Anspruch, die sich die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise nicht mehr leisten können.

Laut Statistischem Bundesamt verteuerten sich etwa Nahrungsmittel im März 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent. Vor allem Speiseöle wie Sonnenblumen- oder Rapsöl schlagen zu Buche (plus 17,2 Prozent), gleichzeitig frisches Gemüse (plus 14,8 Prozent).

Das spürt auch Claudia Ehlers. Sie kauft regelmäßig im Tafelladen an der Zwickauer Straße ein, „um Geld zu sparen.“ Wie oft das ist, hängt von ihren Schichten ab. Ehlers arbeitet unter anderem in einer Bäckerei in der Neustadt. Nur im Anschluss an ihre Frühschicht, die von fünf bis 13 Uhr dauert, schafft sie es zur Tafel. So wie an diesem Tag.

Stresslevel steigt

Eine Einkaufsliste hat sie nicht. „Mal schauen, was das Angebot hergibt“, sagt Ehlers. Im Inneren angekommen, schnappt sich die 52-Jährige einen Wagen und schlendert gemeinsam mit ihrem Sohn Jan durch den ersten Verkaufsraum.

Obst und Gemüse liegen aus, am Rand stehen einige Blumen, in der Luft liegt ein feucht-erdiger Geruch. „Willst du Mandarinen haben?“, fragt Ehlers. „Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keine Mandarinen mag“, antwortet Jan prompt. Auf Bananen, Paprika und Gurken können sich beide einigen. Trotz des großen Andrangs gehen alle Kunden „recht respektvoll miteinander um“, sagt Ehlers. Konflikte um Lebensmittel habe sie noch nicht erlebt.

Eine Mitarbeiterin der Tafel Dresden kippt neue Bananen in die Ablage. Währenddessen kaufen Kunden ein. Quelle: Anja Schneider

Das bestätigt auch Vorstand Alrik Schumann. Dennoch beobachtet er, dass das Stresslevel unter den Tafelgängern steigt. Über einen Aufnahme-Stopp denken die Verantwortlichen aber noch nicht nach. „Wenn, dann gibt es halt für alle weniger.“

Die Tafel gebe schließlich nur das weiter, was sie gespendet bekomme. „Wir sind kein Vollversorger, auch wenn die Menschen das gerne manchmal hätten“, sagt Schumann. Mit Einbußen bei den Lebensmittelspenden hat die Tafel Dresden derzeit nicht zu kämpfen. Mancherorts sieht das anders aus.

Finanzielle Hilfen

Probleme gibt es trotzdem. Die hohen Spritpreise etwa. „Im März waren es für den Diesel rund 1000 Euro mehr“, sagt Schumann. Schließlich holen täglich Mitarbeiter die Lebensmittelspenden mit Transportern ab – beispielsweise von Supermärkten oder Bäckereien. Sechs bis zehn Tonnen sollen es sein. Gleichzeitig fehlt es an Ehrenamtlichen, die genau das machen, Obst und Gemüse sortieren oder im Laden helfen. Das führt dazu, dass am Ende pro Kunde weniger Zeit bleibt – und alle Mitarbeiter mehr leisten müssen.

Putins Krieg und die Folgen scheinen ein grundlegendes Problem bei der Tafel offengelegt zu haben. „Es muss sich grundlegend etwas an der Finanzierung ändern“, sagt Schumann. 80 Prozent der anfallenden Kosten decken die Verantwortlichen momentan durch die Betriebskostenbeteiligung – also den Betrag, den die Kunden für ih­ren Einkauf bezahlen. 20 Prozent werden durch Spenden und andere Posten gedeckt.

Zusätzliche finanzielle Mittel seitens der Stadt seien notwendig, um die Arbeit der Tafel und das damit verbundene Ziel „Lebensmittel retten. Menschen helfen“ langfristig zu gewährleisten und auf dem hohen Niveau zu halten, sagt Schumann.

Claudia Ehlers (r.) unterhält sich mit einer Ehrenamtlichen. Quelle: Anja Schneider

Claudia Ehlers dürfte sich Ähnliches wünschen. Für ihren Einkauf zahlt sie heute 4,50 Euro. „Es war schon ziemlich ausgebucht, deshalb haben wir nicht so viel mitgenommen.“ Eventuell werde sie diese Woche erneut an die Zwickauer Straße fahren.

Von Felix Franke