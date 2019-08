Dresden

Birgit Hahn kennt das Schicksal von Gregor Herrmann. Gemeinsam mit ihm entwickelte sie einen Plan, die Themen Star Wars, Verlust und Familie auf seinem Körper zu verewigen. Für die Tätowiererin ist das keine Seltenheit: „In den letzten Jahren habe ich immer häufiger Trauertattoos gestochen“, sagt sie. Die Wünsche der Kunden sind so unterschiedlich wie die Schicksale selbst: Weniger Porträts, mehr individuelle Motive. „Bei einem Porträt weiß jeder sofort, worum es geht. Das will nicht jeder“, erklärt sie sich den Trend.

„Die Erinnerung bleibt so lange wie man selbst“

Sitzungen, in denen sie Trauertattoos sticht, empfindet Hahn oft wie ein kleines Ritual. „Die Leute fangen ganz oft an zu weinen und reden sich viel von der Seele“, erzählt die 37-Jährige. Seit zehn Jahren tätowiert sie und wurde dabei schon mit vielen schweren Schicksalen konfrontiert: „Menschen, die in meinem Alter sind und ihre Eltern verloren haben, das ist schon heftig. Aber gleichzeitig ist es erstaunlich, wie sehr es den Leuten hilft. Während der Sitzung stellen sie sich dem Schmerz. Nach so etwas Unfassbarem wie dem Tod brauchen die Leute wieder etwas Greifbares, müssen den Körper und sich wieder spüren.“

Für sie haben Tod und Tattoo eine große Gemeinsamkeit: „Es sind Konsequenzen, die nicht wieder verschwinden.“ Die Menschen wollen nach außen hin sichtbar machen, wie wichtig der Verstorbene für einen selbst war, erklärt sich Hahn den Zuwachs an Trauertattoos. „Die Erinnerung bleibt so lange wie man selbst und man hat sie immer bei sich.“

Gregor wird noch häufiger unter der Nadel von Birgit Hahn liegen. Auf seinem Rücken soll ein weiteres Star Wars-Motiv entstehen, welches er seiner Familie widmen möchte. Für ihn sind die Sitzungen mehr als nur schmerzhafte Nadelstiche: „Hier kann man sich einfach mal alles von der Seele reden.“

Von Lisa-Marie Leuteritz