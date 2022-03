Tablet-Einsatz soll Papierberge in Dresdner Beiräten ersetzen

Dresden

Was der Stadtrat schon seit 2016 betreibt, soll in Zukunft auch in den Stadtbezirken und Ortschaften Einzug halten – die „papierarme Gremienarbeit“. In der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksbeirats (SBR) Loschwitz stellte Manuela Gertig aus dem Bürgermeisteramt kurz vor, was geplant ist: Ladungen zu den Sitzungen werden per E-Mail verschickt, die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten werden später in einem passwortgeschützten „Gremieninformationssystem“ bereitgestellt, auf das die Beiräte und Ortschaftsräte Zugriff haben.

Ein Raunen der Erleichterung ging durch die Reihen der Loschwitzer Beiräte – sie sehen ein Ende der Papierflut. Auch im Blasewitzer SBR war schon länger gewünscht worden, einen Weg zu finden, wie man die Papierberge abbauen könne. Das soll nun geschehen – allerdings erstmal in einem Pilotprojekt. Daran sollen zunächst ab April die Stadtbezirksbeiräte Loschwitz und Blasewitz teilnehmen, dann ab Mai auch die Ortschaftsräte Gompitz und Mobschatz – ihnen soll das Projekt im April vorgestellt werden.

Zunächst werden eigenen Geräte verwendet

Zunächst müssten die teilnehmenden Räte für die Nutzung des papierarmen Arbeitens ihre eigenen Computer, Laptops, Endgeräte verwenden, später werden ihnen dann Tablets zur Nutzung der Ladungsapp zur Verfügung gestellt. Finanzmittel dafür sind für das Haushaltsjahr 2023/24 angemeldet, und zwar nicht wenig. Angeschafft werden können die Geräte erst, wenn der Haushalt beschlossen ist.

Am Pilotprojekt wären insgesamt 61 Personen beteiligt, erklärte Ralf Tostmann, Abteilungsleiter Bürgermeisteramt, auf DNN-Anfrage. Wenn alle Stadtbezirke und Ortschaften einbezogen sind, würde es rund 260 Mitglieder sein, die „mit Endgeräten für eine papierarme Gremienarbeit ausgestattet werden“. Insgesamt rechnet die Stadt dafür mit einmaligen Kosten von 46.000 Euro für die Lizenzen (180 Euro pro Tablet) und etwa 20.000 Euro Schulungskosten. Pro Jahr würden außerdem an monatlicher Miete und Verträgen für die Tablets zusammen 190.320 Euro anfallen.

Wie lange das Pilotprojekt dauern wird und wann alle anderen Stadtbezirks- und Ortschaftsräte einbezogen werden könnten, ist noch offen. Ein genauer Zeitplan sei „abhängig von den Grundsatz- und Haushaltsbeschlüssen des Stadtrats“, sagte Tostmann; anschließend müssten die Endgeräte angeschafft und eingerichtet werden. Im Stadtrat selbst nutzen in der aktuellen Wahlperiode bis 2024 mittlerweile alle 70 Mitglieder die digitale Ladungsform.

Von Bernd Hempelmann