„Tabakrausch an der Elbe“: Orientbegeisterung im Zeichen des blauen Dunstes

Dresden

Die in Deutschland gerauchten Zigaretten bestanden lange im Wesentlichen aus den Varianten der Tabakpflanze, die in Mazedonien, Bulgarien und der Westtürkei angebaut wurden, gesprochen wurde aber in der Regel von „Orienttabak“.

„Der Mann von Welt raucht Salem Gelb“

Die Motive auf Packungen, Schildern und Plakaten waren wie auch Marken- und Firmennamen oft ausgesprochen klischeebeladen, es wimmelte von (heute suspekten) tanzenden Haremsdamen und säbelschwingenden Beduinen, Basaren und Moscheen, Pyramiden und Sphinxen. Der Beginn der industriellen Zigarettenproduktion in Dresden datiert auf das Jahr 1862, als hier eine Niederlassung der Companie Laferme gegründet wurde. Dresden war das absolute Zentrum der Zigarettenindustrie im alsbald gegründeten Deutschen Kaiserreich.

Nach 1909 gab es eine regelrechte Welle von Filialgründungen „osmanischer“ Zigarettenfabriken in Deutschland. Besonders bedeutend war die Fabrik Yenidze, die u.a. die Marken „Salem Gold“, „Salem Lucullus“ und „Salem Aleikum“ produzierte, deren Name(n) sich von der arabischen (Friedens-)Grußformel „Salam Alaeiku“ oder genauer „as-sala mu alaikum“ ableitete(n). Verballhornt wurde das schon mal mit dem Spruch„Der Mann von Welt raucht Salem Gelb“.

Sonderausstellung im Stadtmuseum

Der Dresdner Unternehmer Hugo Zietz verschaffte im Zuge seiner „Orient“-Begeisterung der sächsischen Landeshauptstadt sogar ein Fabrik-Gebäude, das den Spitznamen „Tabakmoschee“ verpasst bekam und bis heute ein essenzieller Bestandteil der Dresdner Stadtsilhouette ist. Der Rohstoff Tabak entstammte „Yenidze“ in der Nähe von Xanthi in Westthrakien, das damals Teil des Osmanischen Reichs war. Um die Zigaretten unters Volks zu bringen, wurden werbetechnisch viele neue und ausgefallene Wege beschritten, wie das abgebildete Foto bezeugt, das im Horch-Museum in Zwickau zu sehen ist.

„Tabakrausch an der Elbe“ lautet übrigens der Titel einer Sonderausstellung im Stadtmuseum, die nach dem Ende des Lockdown ihren Blick auf das industriell gefertigte Massenkonsumgut Zigarette richtet.

Von Christian Ruf