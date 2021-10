TV-Koch Johann Lafer in Dresden: „den Leuten einen Grund geben, die regionale Kulinarik zu lieben“

Dresden

Am Wochenende hatte die Küche des Bülow Palais Besuch vom Starkoch Johann Lafer. Gemeinsam mit dem Team um Küchenchef Sven Vogel kreierte er ein exklusives Sechs-Gänge-Menü für die Gäste des Relais & Châteaux Gourmetfestival. Die „Dresdner Neuesten Nachrichten“ hatten Gelegenheit, mit beiden zu sprechen.

Wie sehr sind Sie zufrieden mit dem ersten Abend Ihres gemeinsamen Events und wie kam es eigentlich dazu?

Johann Lafer: Der Prozess dieses Events ging für mich von der Anfrage bis zur Umsetzung zweieinhalb Jahre, das war so ziemlich die längste Vorbereitungszeit für ein Jubiläumsevent, die ich je hatte (lacht). Nach dreimaligem Verschieben hat es nun endlich geklappt, was für mich eine doppelte Freude ist, denn der Direktor Ralf Kutzner ist einer meiner langjährigsten Wegbegleiter und Kollegen, mit dem mich heute persönlich und menschlich wahnsinnig viel verbindet. Wir haben uns in den 80er Jahren in Hamburg kennengelernt, waren eigentlich Konkurrenten, haben uns aber immer auf einer Ebene getroffen, die sehr freundschaftlich und kollegial war. Wir sind dann im selben Jahr ins Relais & Château gewählt worden, Herr Kutzner war danach fünf Jahre lang Vorsitzender der deutschen Delegation. Das ist ein sehr enger Austausch innerhalb so einer Hotelvereinigung, das geht deutlich hinaus über „mal zusammen einen trinken gehen“. Da geht es um Kennzahlen, Umsätze, das ganze trockene Zeug. Wir sind da sehr ähnlich gelagert, haben viele Reisen gemeinsam gemacht innerhalb der weltweit insgesamt 460 Häuser, das war mit die prägendste Zeit, in der wir eine sehr enge Beziehung aufgebaut haben. Ich habe hier im Haus auch schon Urlaub gemacht, war vor ein paar Jahren mit meiner gesamten Küchencrew zum Essen hier. Es ist für mich also nicht nur die kulinarische Liaison, eine reine Feierlichkeit der Sache wegen. Es geht darum, den Stammgästen auch mal mit einem anderen Gesicht eine Freude zu machen, vor allem aber auch, ihnen etwas Besonderes zu bieten. Und das ist Sven Vogel und mir, dem ganzen Team, gelungen, glaube ich.

Johann Lafer und Sven Vogel kreierten im Bülow Palais in der Inneren Neustadt gemeinsam ein Sechs-Gänge-Menü. Quelle: Anja Schneider

Sven Vogel: Auf jeden Fall! Die Gänge sind alle wunderbar rausgegangen, es war ein sehr schönes Miteinander in der Küche und ein toller Abend, der auch den Gästen sehr gefallen hat. Die hatten Spaß mit uns und wir mit ihnen und wir ha­ben ein tolles Menü geschickt.

Ein besonderer Anlass erfordert ja auch ein besonderes kulinarisches Highlight. Was macht das Menü aus, das Sie gemeinsam ausgeheckt haben?

Sven Vogel: In erster Linie das Zusammenspiel: Wir als Caroussel Nouvelle stellen drei Gänge, Herr Lafer ebenfalls drei. Wir haben uns da im Vorfeld natürlich abgesprochen und herausgekommen ist ein sehr schönes Gesamtbild mit sechs Gängen, die sehr gut zueinander passen. Das Menü liest sich nicht nur schön, es ist auch geschmacklich auf den Punkt. Wenn bei einem Four-Hands-Menü zwei unterschiedliche Köche aufeinander treffen, dann kann es auch mal zu Konfrontationspunkten kommen, wo sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen profilieren will. Das ist hier aber nicht der Fall. Das ist sehr stimmig und macht großen Spaß.

Johann Lafer: Wir wussten ja vorher auch nicht, wie das Essen von Sven konkret aussieht. Er hat zum Beispiel einen konfierten Stör gemacht – das war auch schon alles, was ich an Information hatte. Ich selber habe in meinem Leben noch niemals Stör zubereitet und der hat mir bisher auch nie was bedeutet. Das ist so ein Fisch, den kennen die meisten nur als Kaviarlieferant, bis gestern hatte ich auch nie welchen gegessen, das war quasi die Premiere. Und ich muss Ihnen sagen: Das war fantastisch. Also auch aus Koch-Perspektive, uns muss es ja erstmal selbst schmecken, damit wir das mit einem guten Gefühl an den Gast geben können. Was auf dem Papier steht, ist das eine, wie es auf dem Teller dann aussieht, etwas ganz anderes. Und das war sensationell. Das hat einfach gepasst, inhaltlich und auch von der Philosophie her. Oft ist es so, dass ein Koch von außen kommt und der kocht dann irgendwas, das dem Stil des Hauses so fern ist, dass es ein Fremdkörpergefühl innerhalb der Menüfolge auslöst. Das war hier nicht der Fall, es hat toll harmoniert.

Herr Lafer, Sie stammen ja nun aus einer ganz anderen Generation als Herr Vogel. Wie ergänzt sich das?

Johann Lafer: Das ist korrekt. Natürlich macht man sich ein bisschen schlau vorher, wohin die Reise geht in dem Haus, was dort geboten wird. Das Bülow Palais kenne ich natürlich, Sven ist ja auch schon viele Jahre hier, hat unter seinem Vorgänger Benjamin Biedlingmaier gearbeitet. Da hab ich jetzt nicht erwartet, dass es unter seiner Leitung nun komplett anders wird. Die moderne Küche wie eine Ceviche, ein Rehrücken mit Kruste oder eben der Stör sind heute in der gehobenen Gastronomie eigentlich allgemein verbindlich. Das ist ein Trend, eine gemeinsame Sprache, dass, wenn man auf einem gewissen Qualitätsni­veau unterwegs ist, man auch bestimmte Dinge abliefern muss. Das haben wir zusammen gut verstanden und umgesetzt.

Sternekoch Benjamin Biedlingmaier 2013 mit seinem Team Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Ihr eigenes Restaurant, die Stromburg, haben Sie, Herr Lafer, vor rund zwei Jahren geschlossen. Was war der Anlass?

Johann Lafer: Ich werde bald 65, da steht dann irgendwann mal eine Entscheidung an. Meine beiden Kinder haben mit Kochen gar nichts am Hut und dann stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Irgendwann kam dann ein Unternehmer aus München, der Interesse hatte, und das war keine einfache Entscheidung. Das hat auch wehgetan, das ei­gene Lebenswerk in fremde Hände zu geben. Aber im Nachhinein, auch unter dem Aspekt Corona, war es nicht ganz so schlecht.

Sie sind als Koch medial sehr präsent, in der Wahrnehmung der meisten Menschen hat man als erfolgreicher Fernsehkoch wohl alles erreicht. Ist das wirklich so ein Traumberuf?

Johann Lafer: Nein, das kann man so nicht sagen. Also früher war das ja der absolute Mastermind, da waren wir auch noch ganz wenige, das war für uns eine ganz besondere Ehre und Anerkennung. Heute hast du ja mindestens 20 namhafte Köche, die im Fernsehen auftreten. Früher gab es kaum Sendungen, heute gibt es einige, aber die jungen Leute interessiert das auch gar nicht mehr unbedingt so. Die gucken gar kein Fernsehen mehr. Nichtsdestotrotz ist es schön, was wir als Fernsehköche letztendlich auch mitbewirkt haben, nämlich ein anderes, breiteres Verständnis von Essen und für Produkte. Heute stehen die Leute nicht mehr da und sind perplex, weil sie noch nie eine Zuckerschote gesehen haben. Da hatte auch Corona beigetragen, dass sich die Leute den ganzen Tag intensiv mit Lebensmitteln beschäftigt haben, weil die plötzlich zu Hause waren. Das hat viel getan für uns als Köche, für die Restaurants und auch die Wertschätzung gegenüber der Preise in der guten Gastronomie.

Johann Lafer (r.) mit Koch Horst Lichter (l) und Komiker Karl Dall. Quelle: ZDF/Ulrich Perrey/Archiv

In einem frühen Interview haben Sie, Herr Vogel, gesagt, dass Bewerber gerade in einem Haus wie dem Bülow Palais schon mit der Erwartungshaltung kommen, dass der Weg ins Fernsehen quasi der nächste logische Schritt auf der Karriereleiter sei. Woher kommt dieses offenbar etwas schiefe Bild?

Sven Vogel: Die Auseinandersetzung mit dem Beruf findet im Vorfeld nicht intensiv genug statt. Als ich damals meine erste Lehre als Zimmermann gemacht habe, habe ich mich vorher genau informiert, was ich da eigentlich machen will, wusste genau, was auf mich zukommt. Das ist Handwerk, wie beim Kochberuf ja auch. Heute habe ich den Eindruck, dass dieser wichtige Schritt oft erst in den Bewerbungsgesprächen passiert, man die Leute regelrecht briefen muss, was genau sie eigentlich realistisch erwartet. Viele sehen nur die TV-Köche in ihren Shows und finden das total toll und erstrebenswert. Der Weg dorthin bleibt aber komplett im Dunkeln und damit auch das Bewusstsein, dass der eben nicht einfach ein kleiner Spaziergang ist, den man auch mit wenig Anstrengung und Kondition mal eben einfach so abreißt. Was ein Fernsehkoch macht, hat auch absolut nichts mit der Realität eines Kochs im Restaurant zu tun.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Johann Lafer: Das ist wie bergsteigen und paddeln, zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Im Restaurant herrscht ein permanenter Druck, für bestimmte Personen in bestimmten Situationen ein bestimmtes Endergebnis zu präsentieren. Im Fernsehen ist das reine Inszenierung. Da sitzen keine 80 Leute, die ich glücklich machen muss, sondern es geht darum, den Leuten zuhause das Selberkochen erstmal schmackhaft zu machen. Gleichzeitig ist der Zuschauer das Brutalste an der ganzen Sache. Entweder der mag dich – oder er schaltet ab. Der ist da gnadenlos. Trotzdem kann ich die von Sven genannte Tendenz nur bestätigen: Ich kriege ständig Bewerbungen von Leuten, die sich ganz konkret als Fernsehkoch bewerben, als wäre das ein richtiger Ausbildungsberuf. Wenn ich das bedienen könnte, ich bräuchte mir um die Zukunft keinerlei Sorgen mehr machen (beide lachen).

Was macht das mit Ihnen als Mensch, ständig im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen?

Johann Lafer: Gestern haben wir hier vorm Haus ein gemeinsames Foto gemacht und eine riesige Traube von Menschen hat das fotografiert. Das ist auf eine Art schön, die Geister, die ich rief, sind zum Glück aber meistens auch positiv. Wir haben ja keinen Job, den man braucht wie ein Loch im Kopf. Essen und trinken müssen alle, jeden Tag. Wenn man, wie wir, Sorge dafür trägt, dass das was Besonderes ist, dann haben die Leute da ja nichts dagegen. Manchmal muss ich aber auch sagen, so drastisch das klingen mag: Für mich ist die Maske ein Glücksfall. Mein Markenzeichen, der Schnurrbart, ist dann weg und das gibt mir sehr viel mehr persönliche Freiheit. Es gibt Momente, in denen man wirklich viel Wertschätzung erfährt, aber eben auch andere. Und dann gibt es ja noch das Internet, wo man – wenn es blöd läuft – für jeden kleinen Fehltritt komplett zerrissen wird.

Im Lockdown haben Sie das gemacht, was viele gemacht haben, die plötzlich nicht mehr direkt mit ihrem Publikum oder ihrer Klientel interagieren konnten: einen Podcast. Was war die Idee dahinter?

Johann Lafer: Für intensiven Austausch bleibt im Alltagsgeschäft ganz selten die Zeit. Vielleicht trinkt man mal was zusammen nach einer Veranstaltung, aber daraus entsteht ja nichts. Aber auch abseits vom Star-Rummel sind das ja alles Menschen mit spannenden Geschichten und Lebenswelten. Aus dieser Idee ist der Genuss-Podcast entstanden. Da ist die Situation eine ganz andere, man sitzt zu zweit in einem Raum und dann kommt man ins Reden, dann geht’s um die Kinder, was kochst du, was essen die? Das ist sehr persönlich und spannend. Ich bin da ganz glücklich und will das eigentlich ewig so weiter machen.

Koch des Jahrhunderts: Eckart Witzigmann posiert mit dem Preis «Inspiration Chef of the Century» auf der Bühne bei «80 Jahre Eckart Witzigmann - Berlin sagt Danke» im Oktober 2021 in Berlin. Quelle: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Bleiben wir bei den schönen Momenten: Was ist das Schöne am Kochberuf, der spätestens seit Corona ja schon etwas an Attraktivität eingebüßt hat?

Sven Vogel: Das sind natürlich Events wie dieses hier. Vor gut einer Woche hatte ich die große Ehre, für den Koch des Jahrhunderts Eckart Witzigmann und einige Sterneköche und Kritiker wie Lothar Eiermann, Otto Koch, Franz Keller und Hans-Peter Wodarz zu kochen. Herr Witzigmann kam anschließend in meine Küche und hat mich auf das Herzlichste umarmt. Da wird einem schon ganz anders, ob man will oder nicht. Das ist ein besonderer Moment, der immer in meinem Herzen und wahrscheinlich auch einmalig bleiben wird. Es ist am Ende aber völlig egal, wer da draußen sitzt. Da gibt es keine Unterschiede. Dennoch ist es schön, bei solchen Events neue Bekanntschaften zu schließen. Das gibt immer wieder ganz viel, auch wenn trotzdem der Druck da ist, man müde ist. Die Arbeitszeiten als Koch haben es ja schon in sich. Aber das sind Momente, die einem bleiben. Auch Gäste-Momente – wo man rausgeht und die Gäste sind glücklich, sich bedanken für den schönen Abend – das bereichert sehr, auch über den Abend hinaus. Das motiviert immer wieder.

Wie hat sich die Gastronomie in den vergangenen Jahren verändert?

Sven Vogel: Das Bewusstsein des Gastes hat sich verändert. Früher war er begeistert, wenn man ihm einfach ein tolles Essen hingestellt hat. Heute will er wissen: Woher kommt das Tier, wo hat es gestanden, wie alt war es? Die Neugier ist viel größer und da ist jetzt oft eine klare Haltung: Ich will das alles genau wissen, sonst esse ich das nicht. Da achten wir auch schon beim Einkauf drauf. Nicht nur die Qualität muss stimmen, das Tier sollte auch ein schöneres Leben gehabt haben als eines auf zwei Quadratmetern Fläche. Das ist auch für mich schön, wenn jemand wissen will, woher unser Geflügel kommt und ich guten Gewissens sagen kann, die Tiere hatten 20 Quadratmeter Platz, denen ging es gut, die hatten ein gutes Leben. Und am Ende schmeckt man das eben auch.

Johann Lafer: Das hat sich komplett gewandelt in den letzten fünf Jahren. Die Gastronomen haben endlich kapiert, dass man stolz sein muss auf die Produkte, die man in der unmittelbaren Umgebung finden kann und die nicht jeder hat. Wenn ich nach Dresden fahre, dann will ich kein Wiener Schnitzel essen. Die Leute lieben das und das muss es auch geben, aber es ist nicht typisch für die Stadt. Man muss den Leuten einen Grund geben, die regionale Kulinarik zu lieben – und auch lieben zu wollen. Das ist eine der Visitenkarten der Restaurants. In Hamburg essen die meisten Besucher Labskaus, einfach, weil man das in der Stadt mal gemacht haben muss. Ob sie es dann mögen, ist eine andere Sache (lacht). Das ist aber auch wichtig, sonst ist ja alles global. Es gibt heute allein 310 Ein-Sterne-Restaurants in Deutschland, selbst wenn wir nur die nehmen: Wie können die sich noch unterscheiden? Das geht nur durch ein gutes Marketing der Person des Kochs – viele kennen Namen bekannter Köche, haben aber keine Ahnung, für welche Art von Küche die überhaupt stehen – oder eben des Inhalts. In Bangkok gibt es heute ein Sternerestaurant für Straßenküche, in Singapur macht einer Chicken-Reis, der hat auch einen Michelin-Stern. Da weiß ich aber trotzdem, was ich erwarten kann, wenn ich da hingehe. Das ist doch faszinierend! Die größte Herausforderung für die Zukunft ist aus meiner Sicht, sich unique zu platzieren. Da müssen wir wieder hin, mehr Visitenkarten abzugeben in kulinarischer Form, nicht nur in medialer.

Sven Vogel: Schön gesagt.

In Ihrem Podcast widmen Sie zum Schluss jedem Gast ein besonderes Dessert. Jetzt sind Sie zwar hier zu Gast und haben auch erst einen Abend zusammen verbracht, aber mit was für einem Dessert würden Sie denn Herrn Vogel überraschen?

Johann Lafer: Ich würde ihm etwas machen, was aus meiner ursprünglichen Heimat Österreich stammt. Jetzt gerade gibt es tolle Äpfel. Ein richtig geiler Apfelstrudel mit Vanille-Zabaione und frisch gemachtem Vanilleeis. Ich glaube, das ist hier in der Gegend nicht so das, was man an jeder Straßenecke bekommt. So ein Strudel ist auch nicht einfach mal so eben gemacht. Aber das würde ich ihm backen, sehr gerne sogar.

Von Kaddi Cutz